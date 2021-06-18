華為折疊機熱銷急追單 兆利軸承供不應求

華為折疊手機 Mate X2 銷售熱烈，優於市場預期，供應鏈傳出華為積極追單，其中，供應關鍵軸承的兆利 (3548-TW) 接單暢旺，公司不評論單一客戶，但指出目前拉貨動能強勁、產能滿載，訂單需求比產能多出 1 倍。

根據華為官方線上商城頁面，目前 Mate X2 5G 無論是 256GB 或是 512GB 的機種，都呈現暫時缺貨，無法下訂單，也顯示銷售熱絡，而負責其中軸承的除了兆利外，還有奇鋐 (3017-TW) 子公司富世達 (6805-TE)。

據了解，兆利先前雖然因生產良率，導致學習曲線難以拉升、出貨不順，但與客戶共同調整後，獲得顯著改善，第二季以來手機軸承良率以及產能雙雙攀升，客戶信心大增並擴大釋單。

兆利透露，目前手機軸承全產全銷，從供需角度來看，客戶的需求比產能多出 1 倍以上，追單力道非常強勁，每個月都積極提升產能，以滿足客戶的訂單需求。

而從兆利應用營收占比，也能看出明顯變化，過去 3C 應用僅約 2-3%，4 月仍不到 10%，但 5 月一口氣躍升至 13%，公司認為，後續比重可望持續提升，對業績貢獻將更加顯著。

而在顯示器以及筆電方面，兆利表示，目前需求持穩，也優於去年同期，在折疊機軸承持續放量下，6 月營收可望超越 5 月的新高，兆利 5 月營收首度突破 6 億元大關，來到 6.2 億元，月增 14.5%、年增 30.3%；前五月營收 26.9 億元，年增 37.6%。