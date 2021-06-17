【Wen姐筆記】萬般拉抬為換鈔票？台積除息 海盜船二大秀同場搶戲

台灣本土新冠疫情確診人數下降，外資與融資雙資聯手，台股衝抵 17400 點關前，昨日台指期結算，尾盤由航海王領銜，加演海盜船秀，讓指數震盪擴大，加權指數以 17307.86 點作收，成交值爆量至 5808 億元。昨日不僅外資大舉賣超 181 億元，聰明融資也沒當韭菜，昨日也賣出 22 億元。台股今日有台積除息大秀，海盜船秀也將同場搶戲。台股是否能維持北上航道? 重要關鍵為 17222 點。關鍵點位為 17153、17253 與 17333 點。

多方要繼續維持北上航道，17200 點城池不能棄守，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，如棄守對多方攻勢不利，航道恐將修正。如能站穩 17253 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點，多方的掃雷任務仍算成功。17333 與 17366 則是能否續往 17500 點挺進的門票。昨日卡關的 17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。17445 點為 17500 點關前重要射門區，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點。

但如 17186 點未能站穩，則提防海盜船秀搶戲，恐回測 17153 與 17100 點城池，17100 點重要補給站兩端哨站為 17082 點與 17114 點，不宜再度棄守，否則恐將回測 17053 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，如再棄守須提防進入較大幅度回檔。

升息關鍵字再度觸動美股敏感神經，今年影響金融市場的變數仍多，但不變的關鍵字為通膨! 由於外資對台積電的持股比例仍達 74%，台積電的殖利率將被拿來與美債殖利率比較。只要台積電的殖利率高於美債，外資就有機會轉進台積電，但如因升息等因素導致美債殖利率攀高，對台積電也將形成蹺蹺板效應。

台股經過昨日的高檔震盪，又震出 5800 億元以上大量，爆量之後操作難度都將大增，投資人可留意觀察法人近日著墨的集團股作帳行情，是否受到影響? 只要未提前轉成結帳行情，台股仍有機會維持北上航道。但高檔爆量勿追高，仍是現階段操作的平安符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)