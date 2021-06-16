社會新鮮人荷包有限 投保掌握四大要點

正值畢業季旺季，但新冠肺炎疫情仍嚴峻，因應防疫需求，許多產業轉為線上面試，甚至延遲人才招募進度，但新鮮人投保規劃可不能遞延，全球人壽表示，剛進入職場的社會新鮮人荷包有限，不過，對於意外、疾病的風險承擔能力較低，保險更為重要，建議可透過投保 4 要點以降低風險，為未來人生規劃打好基礎。

根據求職網調查顯示，約九成應屆畢業生或今 (2021) 年退伍的新鮮人，優先考慮先就業再進修；且大學畢業的新鮮人預期薪資為 32224 元，研究所畢業的新鮮人預期薪資較高、達 36080 元。但實際上，根據勞動部最新統計，大學、研究所初任人員的每月經常性薪資分別僅 29336、34139 元，顯示新鮮人預期薪資與實際收入有所落差。

新鮮人初入社會第一份薪水可能不高，加上疫情干擾，可支配的薪水花費比例掌握度也容易受影響，全球人壽建議，新鮮人應妥善運用每一分錢，方能將保費預算與保單規劃發揮到最大效果。

對於社會新鮮人，全球人壽建議可從實支實付醫療險、意外險及意外醫療險、長照險、投資型壽險四要點進行規劃。

全球人壽說明，剛踏入社會的年輕世代多半沒有親身投保經驗，過去以父母協助投保為主，因此，首先要檢視自身是否有實支實付醫療險及保險額度是否足夠，實支實付醫療險能填補住院時健保不給付的自費醫療項目支出。

第二，必備意外險及意外醫療險。社會新鮮人剛開始工作在外奔波的機會較高，發生意外的風險也相對提升，擁有低保費高保障的意外險是不可或缺的保障。另外，年輕世代的父母過去可能已曾協助投保住院醫療險，但適度投保意外醫療險，當發生意外事故傷害，不僅能補強所需的醫療費用，同時也能填補不需住院但需接受治療的醫療花費。

第三，增加長期照顧險，轉嫁長期照顧風險。許多人誤以為老人才需要投保長照險，但事實上照顧需求不只有老人家才需要。根據最新道安資訊統計 109 年交通事故中，18-24 歲受傷人數佔臺灣全年度交通意外 27%，而交通意外可能讓健康的青年人需要被照顧，這段時間不僅無法外出工作，更必須負擔照顧期間所需費用，因此新鮮人也要未雨綢繆將長照險列入需求清單。

最後，全球人壽指出，社會新鮮人因為年輕，通常覺得壽險跟自己距離遙遠，再加預算有限，因此可能選擇忽略壽險規劃。但事事難預料，在人生打拼期，想要強而有力的後盾，完整保險規劃不能少，全球人壽建議，新鮮人經濟基礎尚未穩固的階段，要先求保障再求投資，因此更適合選擇投保投資型壽險，透過保費、保額能彈性調整的商品特性，讓初入社會的新鮮人在預算有限下，能兼顧投資與保障的雙重目的，不僅享有參與投資的機會，也能給自己及家人一份保障。

全球人壽表示，預算有限的新鮮人，也可依照實際需求與能力規劃相關保障，例如以投資型壽險為核心主約搭配上實支實付、意外險、長照險等附約，將剛出社會的新鮮人保險缺口一次補足。

全球人壽進一步指出，考量到新鮮人還在事業磨合期，投資型壽險主約能夠提供彈性的繳費空間，而一年期附約也可隨時變動調整，方便新鮮人做預算上的規劃。

全球人壽建議，如規劃保單時發現有相關需求，可向專業人士諮詢，並定期檢視才能達到最好的保障效果。