台中旅遊｜在海拔1000公尺的原始山林露營享用在地食材　戶外體驗當地職人教你手作

【圖／文：行遍天下】

從台中高鐵站出發車程約莫 1 小時，抵達前的幾個 S 彎，將煩心事甩尾留在山腳，時序入夏，海拔 1000 公尺的「山思雲想」，較平地降溫 6 度，不只帶來涼爽，也帶回了心靈的清朗。

海拔 1000 公尺上的山思雲想適合夏季避暑。

海拔一千公尺涼 6 度的山間營地

2100 坪的園區，實際只使用 900 坪，保留超過一半的原始山林，再種植迷迭香等多種香草植物，停好車走往帳篷的路上，香草氣息隨風拂來，感到舒心，這裡強調五感，園區種植的五葉松打成果汁加入蜂蜜檸檬，成了清爽退暑氣的最佳迎賓飲料。

一抵達就有清涼消暑的五葉松迎賓果汁，而午茶小點是花 3 天熬煮的蜜地瓜，地瓜片則是使用竹山的黃地瓜。

從迎賓飲品開始，接著下午茶、晚餐、宵夜到隔日早餐，一泊 5 食飲彷彿成了時下野奢露營的標配，但不強調奢華、營區主人 Ota 說他們是風格露營。園區裡用了不少異國古董藏品裝飾，其中一只西班牙用來萃取純露的黃銅蒸餾器，不只好看還實用，之前在一次的企業包場活動中，才帶領客人採摘園區種植的萬壽菊現場萃取花露。

或雨或晴，都是最好的一期一會露營風景。

像場夢幻派對，隨意取景都是一張又一張的網美照，好看只是剛好，那是從事造型師工作 8 年的 Ota 對美學的一貫要求，不光金玉其外，客人入住的帳篷更是使用頂級的比利時 CanvasCamp 神殿帳篷，主要原因是帳篷的棉布材質有透氣與保溫之效，符合山上溫差大的需求，不光美型，一切是從實用著眼，不過這養護成本高，平均每半年就得汰換一次，但因為是客人會親身接觸，對他們來說就是花在刀口上，很值得。

營區開幕前花了 4 年整地造林，盡可能讓客人舒服地接觸大自然。

珍視地方魅力 追求共好

不僅表裏兼顧，這營區難能可貴的在於用心，不只花心思讓自己變得更好，這裡真正追求的，是共好！從食材的選用盡可能與當地優秀店家合作，例如下午茶提供的蜜地瓜到早餐的麵包，就連晚餐特別選用的炸香菇，都是一段疼惜地方產業的故事。

晚餐融合在地風味與古早味，總鋪師阿嬤的秘傳麻油飯，還有各種肉品及蔬菜，精緻又豐富。

Ota 說竹山多數農人因利潤考量多改種茶葉，而當地較濕、非常合適栽種的椴木香菇，卻越來越少人種。他們決定行動支持地方產業，一方面也可讓客人嚐到地方特色。不只香菇，竹子產業更是衝擊更大，除把那份心疼烹煮成晚餐喝得到的香菇竹筍湯，山思雲想還固定撥出一定比例的利潤用作竹林護育，此外準備給客人的盥洗備品包裡還特別提供竹製牙刷、竹梳子，為的就是想讓旅人從食物到日常用品，都能體會到竹製品的美好與溫度。

CanvasCamp 帳篷內空間挑高寬敞，在立體聲的蟲鳴中入眠是難得體驗。

用心的職人體驗，吸引客人回訪風格與共好，最完美的融合莫過於是下午登場的 90 分鐘職人體驗。

張文森帶領山林調香職人體驗，將調香與塔羅牌相結合，並使用團體療癒方式來包裝課程。

平均每季會調整一次課程內容，從彰顯在地特色的竹編、沐浴大自然的竹林茶席到結合塔羅牌的調香，除了創造新鮮感吸引客人回訪，另一方面也是因應季節提供最對味的體驗。聘請的職人老師主要來自竹山當地，但令人欣喜的是，完全沒有受限在地師資而少了體驗課程該有的精緻度與深度。

咖啡烘豆職人體驗，由陳姵亭帶領學員烘豆、手沖，並自製掛耳包。

課程會依當日入住人數調整，一般開設一到兩堂、若遇到客滿則是 3 門不同課程同時進行。每頂英國 LOTUSBELL 豪華星型天幕帳下就是半露天的教室，不管是講師口條、器材準備甚至是佈置，都很到位，最棒的是不管是選哪一堂課，都會安排手作一份紀念品帶回家，或聞或嚐或觀賞，讓人在日常裡都能想起旅行的美好！

每位學員都會調出一瓶專屬配方的精油，可隨身帶著調解情緒。

周邊小旅行

孟宗竹林隧道

距離露營區約 10 分鐘車程，來到被譽為是台灣保育孟宗竹的最好所在，山思雲想夥伴會介紹竹子小知識並分享幾個最佳拍攝點。

跟著體驗引導，可欣賞臨近孟宗竹林隧道。

八卦茶園

從竹林隧道再驅車而上約 10 來分鐘，可至海拔 1600 公尺的八卦茶園，依坡種植的成排茶樹高低有志，曾吸引御茶園廣告到此取景。

御茶園廣告的取景地，就在營區往山上大約 20 分鐘。

景點推薦

山思雲想

地址：南投縣竹山鎮大林巷 16-32 號（Googlemap: 山思雲想）

電話：0933-587-577（客服時間 9:00 ∼ 20:00）

網址：http://reurl.cc/Ez93Kv

價位：每位 3,800 元起

備註：「山思假期森活露營」費用包含迎賓飲料、午茶、燒烤晚宴、宵夜、早餐，以及職人體驗、秘境小旅行。神殿帳（2∼4 人）、豪華神殿帳篷（可睡 5∼7 人），不接待 3 歲以下孩童。

注意：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準。

來源：《行遍天下》344 期

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