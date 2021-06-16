【日盛投顧】高檔震盪，類股輪動

◆盤勢分析

1. 美股因 FED 利率決策會議在即呈現震盪，台股加權指數週三適逢期貨結算日，午盤過後一度呈現大幅波動，收盤出現帶量黑 K，OTC 指數比集中市場來的弱勢，資金聚焦航運、塑化、綠能及水泥等族群，終場加權指數下跌 63.43 點，跌幅 - 0.37%，收在 17,307.86 點，成交金額為 5,707.92 億元。三大法人合計賣超 172.9 億元：外資賣超 181.82 億元、投信賣超 12.17 億元、自營商買超 21.09 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增下跌，短線持續量價背離。

（2）、均線：下檔支撐為 10 日線 (約 17,173 點) 附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數下跌 1.05%，收在 206.54 點。短線支撐為 200 點附近，壓力為 210 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、PCB、航空、風電及塑化等相關個股。

航運股為多方領軍類股

1. 航運股：本波為市場多方資金控盤主流股，航運三雄中的 2609 陽明、2615 萬海盤中一度攻上漲停但午盤過後出現賣壓急殺，盤中上下震盪劇烈，類股資金成交比重超過 5 成，短線上似乎呈現過熱，投資人在追價上要留意風險。

2. 綠能：國際油價上漲，綠能股成為能源替代效應，成為資金追逐題材，太陽能股的 6477 安集、2406 國碩、3686 達能攻上漲停，風電股 9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 均呈現上漲。

3. 塑化：國際原油持續上漲站上 72 美元再創波段新高，帶動周三塑化股表現，台塑四寶均呈現收漲，尤其 6505 台塑化再創波段新高，另外二線塑化股 1304 台聚、1308 亞聚 1309 台達化等也受激勵均呈現上漲。

4. 操作建議：台股周三因台指期結算，指數持續再創本波疫情反彈後新高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，遭遇上檔解套賣壓午盤過後呈現震盪，出現量增黑 K，加上本周將面臨 FED 利率決策會議及重量級龍頭股除息，短線上仍須提防追高風險，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、PCB、航空、風電及塑化等相關個股。