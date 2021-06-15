血氧機、防護面罩需求暴增 上周進口量超越今年前5月

國內疫情緊繃，護目鏡、面罩與血氧機等防疫物資需求暴增，根據關務署統計，包括血氧機與防護面罩光是上周一周內進口量分別為 2 萬 7561 台、285 萬 6138 件，進口量均超越今年前 5 月的進口量，增幅超過 5 成以上

新冠肺炎疫情症狀多變，部分確診患者遭判定因「快樂缺氧」猝死，這也讓血氧機需求爆增，成搶手的醫療器材，根據關務署統計，今年以來至 6 月 6 日止，血氧機進口量約 1 萬 7922 台，而上週進口數更一口氣暴增至 2 萬 7561 台，短短一周就超越前 5 月的進口量。

另一項搶手貨則是防護面罩，今年以來至 6 月 6 日防護面罩進口量約 153 萬 102 件，但上週單周內進口量也爆增至 285 萬 6138 件，進口量大幅增加 8 成以上。

護目鏡進口量同樣隨疫情嚴峻而推升需求增加，統計今年以來護目鏡進口量約 12 萬 1948 件，但上周進口量一口氣就多達 66513 件，進口量已達近半年的一半。

對於防疫物資需求攀升，關務署副署長陳依表示，血氧機屬衛福部所管制的醫療器材項目之一，因此進口需必須先取得衛福部核發的醫材核准文件外，也要留意產地來源，如果來自中國大陸，進口時的報單完稅價格不得超過新台幣 3.2 萬元，或是不得進口量超過 24 件，才符合「少量自用」範圍，並跟國貿局申請輸入許可。