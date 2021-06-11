5G、電動車需求增 合晶：將迎接新一波景氣循環

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 表示，半導體晶片因車市回溫及 5G、電動車等新領域需求漸增，展望今年，將務實積極迎接新一波景氣循環，楊梅、龍潭廠年初以來持續滿載，上海合晶復工後本季可望量產，鄭州廠也啟動擴產。

合晶指出，去年全年出貨量較 2019 年同期成長 20%，其中 8 吋矽晶圓出貨量更在第四季創下新高，全球市佔率提升至 5.3%；新加入的 12 吋磊晶代工產品線，也獲客戶認證，開始貢獻營收。

不過，受平均銷售價格下滑，運輸成本不斷攀高及新台幣大幅升值影響，合晶去年合併營收 74.2 億元，每股純益 1.02 元，較前一年度略微下滑。

展望今年後疫情時代，合晶在股東會年報中指出，市場普遍預期未來 2 年半導體景氣將轉趨熱絡，即便企業合併成風，美中貿易衝突導致全球供應鏈重組，半導體晶片因車市回溫及 5G、電動車等新領域需求漸增，將以務實積極態度，迎接新一波景氣循環。

對於今年營運重點，合晶表示，產能方面，中小尺寸訂單自年初起持續湧入，龍潭、楊梅兩廠已滿載，將利用去瓶頸方式提供額外產能；上海合晶復工後，產品陸續獲認證，可望第二季量產；鄭州廠因應本次景氣循環，配合客戶需求擴產。

技術方面，合晶將強化 12 吋 N 型低阻矽晶棒成長技術開發，積極建立 12 吋晶片成型製造研發線；並與策略夥伴合作發展第三代化合物半導體技術，確保在功率元件領域的領先地位。