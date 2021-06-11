晶技前5月稅前盈餘年增1.61倍 每股稅前賺4.78元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (11) 日公布 5 月自結，單月稅前盈餘 3.66 億元， 改寫歷史次高，月減 3.26%，年增 1.64 倍，單月每股稅前盈餘 1.18 元，累計前 5 月稅前盈餘 14.71 億元，年增 1.61 倍，每股稅前盈餘 4.78 元。

晶技 5 月營收 14.33 億元、改寫歷史次高，月減 10%，年增 69.96%，其中包括受惠重慶廠區旁住宅開發案交屋入帳 2.98 億元，推升營收上揚，以石英元件本業而言，5 月營收 11.35 億元，也較去年同期 8.43 億元，成長 34.64%。

晶技前 5 月營收 63.36 億元，年增 64.16%，晶技主管指出，重慶廠區旁住宅開發案，主要是為配合地方開發需求而進行，2012 年與原取得 70 畝的重慶廠區建廠，並在毗鄰的 30 畝基地興建住宅，興建完成後，第二季起開始交屋入帳，A、B 兩棟交屋金額入帳，除 4 月 4.01 億元， 5 月 2.98 億元、6 月及 7 月將各入帳 1.5 億元，合計 10 億元。

晶技目前仍有 19 樓高的 C 棟大樓，將在下半年開始銷售，除保留晶技本身廠區自用需求外，估有 11 層樓可出售，預計 2021 年下半年開始銷售，金額估 2.8 億元，就整體營建案的銷售毛利率來看，預估毛利率為 32%。

晶技 2021 年第一季稅後純益 6.32 億元，創新高，季增 64.15%，年增 1.46 倍，每股純益達 2.04 元。

晶技也將發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 12 億元，分別用在償還銀行借款、購買機器設備用途各 6 億元，預計本月中送件。

晶技去年完成擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能，預計第二季浙江寧波廠陸續安裝，有助小型化頻率元件產品產能第三季再提升。