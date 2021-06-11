【日盛投顧】指數守穩10日線之上

◆盤勢分析

1. 周五台股小幅向上開高，但將逢端午連假，市場追價意願較為平淡，資金主要聚焦航運、IC 設計、高爾夫球等族群，終場加權指數上漲 54.30 點、以 17,213.52 點作收，漲幅為 0.32%，成交金額為 4104.17 億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超 99 億元：外資買超 106.63 億元、投信賣超 1.81 億元、自營商賣超 5.82 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：將逢端午連假，周五指數呈價穩量平的整理格局，後續漲須量增、跌須量縮。

(2)均線：5 日線 (約 17,100 點) 為信心分水嶺，未破 5 日線前短多格局可望延續。

(3) 技術指標：K 值向上走高，後續觀察能否順利向上黃金交叉。

3. 櫃買指數周五由紅翻黑，追價力道保守，終場下跌 0.10%，收在 206.59 點，短線支撐為 5 日線 (約 204.1 點)。

4. 觀盤重點：目前加權指數就技術面上，已重返所有均線，雖有利信心回穩，但目前個股漲勢延續性仍較不足，我們認為後續可能呈現指數區間震盪、個股強弱分歧的局面，且因類股輪動快速、當沖盛行，建議盤中急拉之個股勿過度追高，後續選股方面，則可留意散裝航運、IC 設計、封測、伺服器、車用、運動風、高殖利率股。

航運、IC 設計受資金青睞

1. 散裝航運 : 隨著美國基建、及解封後原物料需求增溫，有助於散裝航運市況，周四 BDI 指數連 2 漲，個股 2637 慧洋 - KY 於 10 日公告，集團有 3.7 萬噸散裝貨輪交船加入營運，周五 2637 慧洋 - KY 股價走強，散裝航運族群包括 5608 四維航、2641 正德、2606 裕民、2617 台航、2612 中航等同步上漲。

2.IC 設計 : 隨 5 月營收公告，具前景性的 IC 設計股再度吸引市場資金關注，5 月營收繳出雙位數百分比成長幅度的 3035 智原、3443 創意、5269 祥碩、3169 亞信、8081 致新，周五股價表現亮眼。

3. 電動車 : 近日市場傳出，蘋果正跟中國寧德時代、比亞迪針對蘋果電動車電池供應初步洽談，隨電動車發展趨勢成形，台廠相關個股如 2317 鴻海、5264 乙盛 - KY、8255 朋程、5439 高技、2428 興勤等營運可期，近日股價具低檔穩步轉強跡象。

4. 運動風 : 隨歐美各國開始施打疫苗，民眾可望儘速重返正常生活，並從居家走向戶外，戶外衣鞋、高爾夫球具、自行車等需求展望正向，台系相關供應鏈包括 8924 大田、8938 明安、9910 豐泰、9938 百和、9802 鈺齊 - KY、1476 儒鴻、1477 聚陽、9914 美利達、5306 桂盟、9921 巨大等。