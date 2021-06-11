〈陸港盤後〉港股力抗A股收黑利空 恒指小漲作收 結束7連黑

美股無懼通膨疑慮而走揚，帶動周五 (11 日)A 股三大指數開高，但受到軍工、白酒、汽車、光阻劑、半導體等族群紛紛回檔的拖累下，上證與深證下跌翻黑。

不過創業板指表現相對強勢，主要受到創業板股王寧德時代大漲創新高所致。而鴻蒙概念股持續發酵，碳中和題材帶動鋼鐵、電力類股反彈，也限制住 A 股跌幅。

今日滬深兩市成交金額再度突破兆元人民幣水準，創近四個月新高，達人民幣 1.12 兆元，日增 12%。

港股方面，美國通膨數據超出預期，但金融市場卻呈現股、債雙漲現象。美國公債殖利率下滑，帶動亞股走勢，港股在連續修正 7 天後早盤開高走高，恒指再度挑戰 29000 點大關。

不過受到 A 股下挫影響，加上恒指 29000 點賣壓沈重，在挑戰失敗後，恒指漲幅縮減，保持在平盤之上 100 點附近狹幅震盪。科技類股普遍走揚，美國 (3690-HK) 大漲 4.3%、快手 (1024-HK) 走揚 2.1%、瑞聲 (2018-HK) 上漲 2%。兩大權值股騰訊 (700-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 紛紛下挫 1.2%，成為限制科技指數漲幅的主因。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.58%，報 3589.75 點；科創 50 指數下挫 0.97%，報 1436.28 點；深證成指收黑 0.62%，報 14801.24 點；創業板指逆勢上漲 0.4%，報 3298.5 點。本周上證綜指小跌 0.06%，科創 50 指數小漲 0.33%，深證成指下滑 0.47%，創業板上漲 1.72%。

恒生指數上漲 0.36%，報 28842.13 點、恒生科技指數上揚 0.28%，報 7991.12 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 30.32 億元，其中滬股通賣超人民幣 30.15 億元，深股通賣超人民幣 0.17 億元。本周北向資金合計買超人民幣 29.31 億元。

法人觀點

國盛證券認為，中國人行公布的數據顯示，市場流動性雖整體趨於緊縮，但 5 月份數據仍優於 4 月，在目前經濟復甦及流動性穩定支撐下，A 股上漲的基礎並未消失。

國盛證券指出人民幣身處升值趨勢，即使人行上調金融機構外匯存款準備金率，但此舉只是限制升值的速度。以北向資金加速流入來看，人民幣資產吸引力持續上升。一旦上證在滿足震盪整理時間之後，向上突破 3630 點頸線壓力，投資人即可積極買進，建議多留意半導體國產化及軍工類股的機會。

