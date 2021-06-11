【新車試駕】MINI John Cooper Works Countryman All4

拉力賽車開上街

記者：Dean 2021-06-02

迷你的 MINI 來到現今就像是被打開任督二脈，除了功能性增加外，骨子裡性能也很強悍，尤其經過 John Cooper Works 加持後，就如同 BMW 中的 M Power，成為性能車的代名詞。2021 年初，以 MINI Countryman 為原型打造的越野賽車，再度為 MINI 於十年內勇奪第六座達卡拉力賽冠軍榮耀， 雖然此次試駕並非原型賽車，但參賽車輛就是以它的樣貌所打造，讓我期待起它的表現。

今年初，搶先體驗了小改款 MINI Countryman，原廠針對外觀、內裝、配備以及安全性做了小幅度調整升級，能感受到 MINI 不再只是 MINI，擁有無限淺力的可能性。彰顯性能，John Cooper Works 一直以來都是 MINI 御用升級品牌，就如同 BMW 中的 M Power、M-Benz 裡的 AMG，原廠掛保證的改裝升級，對於車主來說有著無法抗拒的特殊魅力。

▲MINI Countryman 經過 John Cooper Works 升級後，車輛全名為 MINI John Cooper Works Countryman All4。

▲偏向轉向不足的四輪驅動系統，一般初學者也很容易上手。

MINI Countryman 經過 John Cooper Works 升級後，車輛全名為 MINI John Cooper Works Countryman All4，已不再是年初所試過的那台 Countryman。首先外觀部分，進行空力的優化，簡潔俐落的全新水箱護罩設計、加大兩側進氣口與以更多肌理線條設計的前保險桿，不僅優化空氣力學，其更加運動化的風格搭配水箱護罩上之 JCW 徽飾，硬派越野氣勢展露無遺。全新的後方保險桿設計，亦以方正且垂直的線條勾勒出肌肉感十足的越野風格，帥氣外表徹底展露。試駕車在外觀額外選配 JCW 專屬引擎蓋、尾門賽車飾條紅，有畫龍點睛加分效果。

▲無論白天或黑夜皆耀眼奪目的 Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈，更是 MINI 英國賽車血統的身分象徵。

進到車內，依舊保有該有的「圓」作為設計元素，小改款車型後，升級 MINI 整合式數位儀表，清晰呈現車速、油量、里程、溫度、導航指示等重要資訊，讓駕駛在盡情馳騁的過程中快速直覺地判讀所需之資訊。上方還有抬頭顯示器，能顯示車速、檔位、轉速等，無須低頭就能知道車輛目前狀態。再來到中控台，原廠標配 8.8 吋繁體中文觸控螢幕、導航系統、無線 Apple CarPlay 整合系統，與科技時代快速連接，帶來便捷的駕駛體驗。

▲包覆性極高的雙前座賽車椅，表面包覆了麂皮，在激烈駕駛時能帶來高摩擦，可牢牢把乘坐者固定於座椅上。

▲Countryman 後座是有史以來最寬敞的 MINI。

▲抬頭顯示幕可清楚顯示檔位與轉速，駕駛可精準的進檔或者降檔。

▲MINI 整合式數位儀表，清晰呈現車重要資訊。

John Cooper Works 在內裝最醒目的就是包覆性極高的雙前座賽車椅，表面包覆了麂皮，在激烈駕駛時能帶來高摩擦，可牢牢把乘坐者固定於座椅上，雖然無法像賽車等級的完整固定，但對於市售車來說，必須兼顧熱血與實用性。除此之外，內裝使用強烈黑、紅對比色，座椅、門飾板、方向盤等可看到顯眼紅色車縫線，這些小細節突顯 John Cooper Works 的質感。車內多處也能看到 John Cooper Works 的銘牌，這些與一般 MINI 差異處，就是 John Cooper Works 車主最驕傲之處。

▲原廠標配 8.8 吋繁體中文觸控螢幕、導航系統、無線 Apple CarPlay 整合系統。

▲向盤皮質包覆並搭配紅色車縫線，展現熱血的賽車氛圍。

▲行李廂空間高達 360L 的置物容積，後座椅背可 6/4 分離放倒，後車廂容量最高可達 1250L，MINI 的肚量再也不小。

調校是致勝關鍵

MINI Countryman 在達卡拉力賽使用的拉力賽車，引擎搭載直列六缸 3.0 升柴油引擎，車輛結構與市售版不同，才可塞入那麼大顆的引擎作為後盾。而市售版 MINI John Cooper Works Countryman All4，搭載的是原廠代號 B48 的 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，引擎內部採用強化曲軸，主軸可承受較大的引擎輸出，換上新活塞降低壓縮比達到 9.5:1，與前一代性能大幅提升。最大馬力從 231 匹升級到 306 匹，最大扭力也從原本 35.7 公斤米達到 45.9 公斤米，整體效能較前代 JCW 車型馬力提升 32%，扭力則提升 29%。

▲搭載的是原廠代號 B48 的 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，引擎內部採用強化曲軸，整體效能較前代 JCW 車型馬力提升 32%，扭力則提升 29%。

動力提升後，耐用備受考驗，在賽車世界中，沒有完賽一切都沒意義，所以原廠針對冷卻系統進行賽車設計理念重新打造。首先中冷器面積加大，提升引擎冷卻效率；左右下氣壩改採雙邊進氣，分別配置各自獨立的冷卻迴路。變速箱亦有獨立冷卻迴路以確保可隨時維持良好的工作溫度，達成隨時隨地都能全力壓榨出最強性能的高穩定度。

▲金屬煞車、油門踏板，表面有防滑材質能細膩掌控車速。

變速箱在 MINI Countryman Cooper S 上採用雙離合器自手排七速系統，來到 MINI John Cooper Works Countryman All4 則換上八速自排變速箱，最大原因是因應四輪驅動，集團中 BMW M Car 車系也同樣採此七速自手排變速箱，車迷朋友們無須擔心它的能耐。從靜止加速到 100 公里 / 小時僅需要 5.1 秒，最快速度則設定在安全範圍 250 公里 / 小時。

▲來到 MINI John Cooper Works Countryman All4 換上八速自排變速箱。

拉力賽車與場地賽車最大差異處就是底盤調校，場地賽的環境較為單純，不會有顛簸路面，避震器行程設定較短也較硬。反觀拉力賽會碰到各種不同路況，就好比台北市的街道路面品質，相對所使用的避震器作動行程較長，調校方面也偏向 Q 軟，就如同 MINI John Cooper Works Countryman All4。

▲調校偏向一輛拉力賽車，長行程避震器能有效減緩車輛跳動，調校上硬中帶點韌性。

確實它的調校比較偏向一輛拉力賽車，長行程避震器能有效減緩車輛跳動，調校上硬中帶點韌性。彎道中側傾依舊不能避免，下沉到一個點後就能完全支撐住側向力的下壓力。駕駛者可以嘗試用各種速度丟進彎中，當超過車輛極限，最先反應出轉向不足，此時收油門減速便能回復前輪抓地力，比起轉向過度容易救回車輛。如果熟悉 MINI John Cooper Works Countryman All4 的調性後，別看它身材如此壯碩，絕不會影響它在山路上的樂趣。

▲MINI 就算是流行界中的潮牌，而如果是 John Cooper Works 車款，那就是更高檔的潮牌與名牌聯名款

最後回到現實面，一輛要價 232 萬元的 MINI，選配完後甚至高達 246.1 萬元，鎖定的消費族群會是誰? 我相信絕對不會是一般人。一般消費者如果有兩百多萬元預算，選擇的絕對會是雙 B 等級大眾車款，MINI 對於某些人來說，是屬於車輛精品等級，在這圈子當中，MINI 就算是流行界中的潮牌，而如果是 John Cooper Works 車款，那就是更高檔的潮牌與名牌聯名款，成為圈子中的領頭羊，所以當你認為買兩百多萬的 MINI 不值時，MINI 車主心裡才覺得你「通俗」。

來源：《汽車線上》

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