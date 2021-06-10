由田5月營收站穩2億元創今年新高 業績可望逐季走強

AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (10) 日公布 2021 年 5 月營收為 2.01 億元，月增 5.94%，年增 14.49%，由田看好今年業績，全年將逐季走高，且非面板設備營收將占 50% 以上。由田前 5 月營收為 8.26 億元，年增 56.6%。

由田第一季稅後純益 4055 萬元，季減 66.48%，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 0.68 元。

由田主要營收來自 PCB 及顯示器設備，近年持續進行產品線廣化與公司體質調整，看好 5G、物聯網、人工智慧等新興技術應用的發展，已布局半導體、高階 PCB、Mini Led 等檢測領域，多項新產品陸續通過客戶驗證，其中半導體佈局效益將於下半年發酵，伴隨載板、PCB、COF 等需求暢旺，預估全年非面板營收占比將顯著提高至 50% 以上，可望拉升整體營收及毛利率表現。

由田主管表示，目前各產業客戶普遍看好市場需求旺盛，預期帶動檢測設備追加訂單，而載板仍存在供貨缺口，將配合客戶開發高精密檢測設備，對應客戶的增產需求；半導體方面已推出封裝 RDL 檢測設備，可滿足封裝產業；面板方面將聚焦新機拉貨與升級改造等商機。

由田 2020 年稅後純益 2.41 億元，每股純益 4.03 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 4 元現金股利。