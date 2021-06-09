【Wen姐筆記】萬7攻防第3天 周選結算提防振幅擴大

台灣本土新冠肺炎疫情確診人數略降，但竹科園區廠商卻接連傳出移工染疫，台股仍是內外資對作，內資部分除了投信與國家隊，融資也再度加入，力抗外資賣壓，台股昨日以 17076.21 點作收，成交值僅 3507 億元，振幅與成交值都出現壓縮狀況! 由於今天又是周三，又逢周選擇權結算，還是得提防莊家上下其手，而且壓縮後振幅勢必擴大! 極短線多空強弱分界仍是 17053 點! 關鍵點位仍為 16988、17082 與 17186 點。

多空角力火線，幾乎已兵臨 17000 點城下，內資力抗外資，17000 點兩端哨站為為 16988 與 17023 點，多方要免除 17000 點攻防戰疑慮，17053 不可失守，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，必須儘速站穩! 多方如要逆轉劣勢，17133 與 17168 點站穩，才有機會捲土重來，再次發動北上! 17200 至 17300 點區間，仍是空方此次以逸待勞的主要埋伏區，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，如能闖過 17253 點，才有機會突圍，繼續拚 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17333 點!

但如 16988 點未能挺住，多方的 17000 點保衛戰就得提高警覺，提防再度出現多殺多，如退守 16944 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如棄守得提防回測周一下影線低點! 如再往 16853 與 16800 城池尋求支撐，16823 與 16777 點如棄守將正式告別 17000 點，需提防回檔幅度擴大!

台股類股輪動狀況開始卡卡，傳產已從航海王、鋼鐵人、蜘蛛人輪到紙片人，電子部分還是使不上力，尤其是台積電一直未能突破 600 元大關，使得多方施展不開! 不過電子地虎隊今天似乎有機會搶出頭，面板族群 5 月業績亮眼，如能展開強勢反攻，將有助於多方人氣歸隊，不過還是得提防有大咖趁利多調節!

總之台股以近 3 日 K 線來看，多空角力剛好位於中線附近，壓縮之後到底是往北或往南，或是莊家原本就只打算區間上沖下洗? 可密切觀察壓縮之後的增量方向指路! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)