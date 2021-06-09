下一檔迷因股？溫蒂漢堡飆漲26% 分析師力勸：別炒股 基本面沒變

散戶又盯上了新目標？繼 GameStop (GME-US)、AMC(AMC) 和 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 之後，速食連鎖店 Wendy’s (WEN-US) 成了下一檔迷因股，週二飆漲約 26%。

Reddit 平台 WallStreetBets 論壇的一篇文章將速食連鎖店 Wendy’s (WEN-US) 稱為「完美股票」，且大讚其標誌性產品與社交媒體上的知名度，隨後 Wendy’s 週二大漲 5.93 美元或 25.85%，收 28.87 美元，盤後續揚近 5%。

兩名市場分析師警告投資者不要加入這場炒作。

Gradient 投資公司總裁 Michael Binger 週二表示，「我認為 Reddit 散戶今日推高 Wendy’s 股價的原因是該公司零售股流通量非常少，但我敢保證，基本面上根本一夜之間沒有任何變化。」

他稱，儘管 Wendy’s 擁有「良好的商業模式」，也可搭上經濟重啟主題，但以僅 3% 的銷售成長來說，其股價本益比已經高得離譜。

根據 FactSet，Wendy’s 股價甚至超越分析師平均目標價 27.85 美元。

「我們尋找估值和基本面之間的脫節，由於這樣的水準已經實現了目標價，我不認為現在是好的切入點，除非你是最靈活的交易者，我會直接避開現在這種價位的 Wendy’s ，我認為它已經達到目標價，與同群組的其他股票比起來相對昂貴了。」

Chantico Global 創始人兼執行長 Gina Sanchez 表示，同類別中其他公司的股票更具吸引力。

Lido Advisors 的首席市場策略師 Sanchez 表示，新冠疫情大部分時期 Wendy’s 不只表現遜於同業，且預期封鎖解除後也會遜於同業。

「他們在脫離疫情後的預期是還可以，不差，是一種行之有效的商業模式，但他們不像行業內其他同業那麼好。因此，與其他股票相比，Wendy’s 並不那麼有吸引力。」