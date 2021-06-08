友通擬斥5.75億元加碼羅昇 提升持股過半

工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (8) 日公告，擬斥資最多 5.75 億元，公開收購子公司羅昇 (8374-TW) 近 1.8 萬張或 16% 股權，平均每股交易價格 32 元，相較羅昇今日收盤價 27.4 元，溢價約 17%；若全數收購完成，友通持股比重將過半來到 51.2%。

友通預計，將在 6 月 10 日前開始至 7 月 29 日止，公開收購羅昇最多 1797 萬股、最低 561.25 萬股或 5% 股權，若收購股權比例達最低收購股數，公開收購即為成就，目前羅昇是友通持股 35.2% 的合併子公司。

友通表示，工業 4.0 在疫情的推波助瀾下加速發展，製造業客戶持續透過工廠自動化來進行數位轉型，而智慧工廠是友通主力之一，也是羅昇深耕多年的市場，將透過合作提升整體在智慧製造領域的範疇能力。

友通進一步指出，除與羅昇提升營運技術 (OT) 軟硬體整合、擴大下游通路外，結合佳世達 (2352-TW) 集團成員在資訊技術 (IT) 與通訊技術 (CT) 上的優勢，能提供製造業數位轉型一站式服務。

羅昇今年擬配發 0.6 元現金股利，友通表示，若本次公開收購款券交割日晚於被收購公司除息最後過戶日，則每股收購對價將相應調整至 31.4 元，若羅昇後續股東會決議調整發放現金股利金額，收購對價也將為相對應之調整。