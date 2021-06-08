咖啡香氣撩動時尚心情

ArtRoom 藝室 14

白天是氣氛悠閒的咖啡店，及時尚清新的美髮沙龍，夜晚則變成微醺的熱情酒吧。複合式咖啡 ArtRoom 藝室 14 的樣貌，就如同隨季節更換的髮型一樣，無論從什麼時段來訪，都可以找到不同的魅力。

舊質感的鋁框落地拉門旁，擺放著劇場式成排座椅，昭和風格的懷舊氣氛，彷若上世代老電影的場景。玻璃另一頭，擁有帥氣捲髮的咖啡師正埋首製作義式咖啡，操弄著無形的咖啡香氣。坐落在髮廊林立的新竹巨城旁，結合造型髮廊與咖啡店的 ArtRoom 藝室 14，以一種劇場式的沉默等待等帶著訪客。

店內以淡漠灰白色為基礎，呈現房子本身的結構和質地，編織著華麗孔雀的老地毯，創造視覺衝突的百子圖刺繡，以及普普風設計桌椅做混搭，彷彿是一間攝影棚，極簡中蘊藏各種小道具和視覺創意。店主是一位造型師，熱愛旅遊的他想把在泰國喜愛的咖啡氣氛帶到店裡，將喜愛的與擅長的事物做結合，換造型還可以享受咖啡時光，尤其是陽光溢滿窗畔的午後，在愜意閒情中由外到內煥然一新，該有多麼美好。

咖啡以義式為主，特製配方豆採中深焙，入口散發熟果香氣，同時帶有可可的苦甜尾韻。咖啡師使用成份天然的自製食材，變化成紅心芭樂咖啡、焦糖脆脆拿鐵、葡萄柚咖啡等風格特調，泰式奶茶從茶葉開始泡煮，果乾使用烘乾機自製，放在咖啡或汽泡飲上，再插一枝碧綠迷迭香，就像店裡的空間一樣，呈現簡潔雅致，又能夠聚集目光的韓式風格。有趣的是，因為這裡晚上會變成調酒吧，一些器材和飲品製作也帶有調酒風格，像是泰式奶茶上層綿密細滑的氣泡，就是用調酒的搖杯方式呈現。

小店裡咖啡師必須身兼咖啡與甜點製作，自謙不會做甜點，只能專注在肉桂捲、巴斯克蛋糕等固定幾樣，咖啡師的甜點雖然一點也不花俏，卻吃得出用料實在，樸實美味。在天氣晴朗的午後，踩著老房子的花地磚來到後院，一杯溫醇有層次的特調咖啡，佐以淋上黑糖肉桂糖霜的濃郁肉桂捲，就像是剛剪完頭髮飄揚柔潤的髮絲，美好日常的黃金比例讓人從頭到腳都舒心。

【info】ArtRoom 藝室 14

add 新竹市北區勝利路 300 號

tel 03-523-2095

time 11:00~21:00、週日 11:00~20:00

FB ArtRoom 藝室 14

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》6 月號

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