〈國內疫情升溫〉富邦人壽客戶櫃檯提前打烊 降載人力減染疫風險

新冠肺炎疫情嚴峻，為減少民眾染疫風險，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽宣布今 (8) 日起，全台客戶服務櫃檯營業時間，由早上 8 點半至下午 5 點半調整為「早上 8 點半至下午 3 點半」，持續降載客服櫃台服務人力。

富邦人壽表示，5 月疫情擴大以來，富邦人壽不斷鼓勵客戶多善用數位客服管道、減少人員接觸，一個月以來，「線上留言客服」與「0800 電話客服專線」為客戶主要使用的零接觸客服管道，其中以「線上留言客服」進件數量成長幅度最高、近 20%。

富邦人壽說明，「線上留言客服」進件量多以防疫保單、健康醫療險為主要諮詢議題；而較複雜的問題，客戶多選擇透過「0800 電話客服專線」獲取服務，例如保單借款，以及涵蓋保戶與非保戶的確診關懷慰問金申請資格等方案內容。

從富邦人壽過去一個月來所接到的前三大客服議題來看，包含：保單借款、保戶與非保戶確診關懷慰問金、防疫險與健康醫療險等，便反映出民眾疫情之下的擔憂，即新冠肺炎罹病風險所帶來的醫療需求，以及疫情導致的經濟難題。富邦人壽因此推出相關措施因應，包含：保單借款利息緩繳與續期保費緩繳，疫情等級 1~3 級時，受疫情影響的保户，可附上證明文件緩繳保單借款利息與續期保費 3 個月。

另一方面，富邦人壽為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時關懷，不僅提供確診感染新冠肺炎的保戶 6000 元，如同時為防疫與醫護人員則給付 3～5 萬元，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員，受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用，確診者也將提供 3 萬元慰問金表達關心；推行至 2021 年 5 月底止，慰問金關懷總額累計逾 73 萬元。