盤前財經大事搶先讀2021年06月08日

今日操盤前瞻

台灣 5 月進出口統計、CPI

日本、歐元區第一季 GDP

除權息：聯強

法說會：欣高、亞德克

暌違近 5 年 美國務卿布林肯：可能重啟台美貿易投資對話

路透報導，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周一 (7 日) 表示，美國可能恢復自歐巴馬政府以來與台灣的貿易投資對談，但並未表明願意尋求全面貿易協議。閱讀全文...

美商務部長：晶片將缺貨到明年「每天仍是挑戰」

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一 (7 日) 表示，全球半導體短缺還會影響市場好幾個月，「直到明年仍是每天都要面臨的挑戰」。閱讀全文...

蘋果 2021 WWDC 懶人包整理 速讀 7 大焦點

台灣時間週二 (8 日) 凌晨 1 時蘋果全球開發者大會登場，蘋果採用線上方式發表一系列軟體更新，但沒有宣布任何新的硬體產品。閱讀全文...

6 月面板報價出爐 32、43 吋持平上月 一年來首見

市調機構集邦旗下 Witsview 昨 (7) 日公布 6 月上旬面板報價，其中，32、43 吋中小電視面板價格持平 5 月下旬價格，為一年來首見，大尺寸電視面板，筆電、顯示器等 IT 面板均維持上漲格局，但漲幅也收斂。閱讀全文...

亞洲疫情加劇觀望氛圍濃 台塑三寶 Q3 營運不旺

台塑四寶昨 (7) 日公布 5 月業績，並釋出第三季展望，由於亞洲新一波疫情加劇，需求降溫，加上運費飆漲，下游加工廠無法轉嫁成本，觀望氛圍轉濃，台塑、南亞估第三季營收將較第二季衰退或持平，台化也因多重變數而保守看待，第三季營運旺季不旺。閱讀全文...

記憶體廠 5 月營收 旺宏登 8 個月高點、華邦電改寫次高

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 昨 (7) 日同步公告 5 月營收，受惠 NOR Flash 與 SLC NAND 等產品需求暢旺，價量齊揚，旺宏單月營收重回 40 億元，寫近 8 個月新高，華邦電則站穩 80 億元大關，改寫歷史次高。閱讀全文...

國巨繳出最強 5 月 營收 92.02 億元攀 32 個月新高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (7) 日公告 5 月營收 92.02 億元、月增 2.1%、年增 105 %，累計前 5 月營收 419.63 億元，年增 122%，均寫同期新高。閱讀全文...

半導體廠染疫 移工停班產量減少 京元電估影響 6 月營收 30-35%

測試大廠京元電 (2449-TW) 移工自昨日起全面停止上班，公司昨 (7) 日公告，受降載復工影響，6 月產量將明顯減少，影響單月營收約 30-35%，對全年財務應無重大影響。閱讀全文...