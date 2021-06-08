【Wen姐筆記】三級警戒延長 內外資對作 萬7保衛也拉長戰線

由於台灣新冠肺炎本土疫情未能阻斷，三級防疫警戒延後至 6 月 28 日，台股昨日先急殺再強彈，加權指數單日振幅達 414 點，加權指數以 17083.91 點作收，成交值放大至 4927 億元。以籌碼面來看，台股昨日呈現標準的土洋對作，外資站在調節一方，但內資投信與國家隊聯手力挺，17000 點保衛戰戰線也有拉長態勢。短線多空強弱分界為 17053 點。關鍵點位為 16988、17082 與 17186 點。

台股昨日拉出長下影線，守護 17000 點意味明顯，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，但僅防守強度仍不足，短線多空強弱分界為 17053 點，多方如果要避遭到空方牽制，最好能夠能守穩在 17100 與 17133 點之上，17100 點兩端哨站為

17082 點與 17114 點。多方如能站回 17168 點，將有機會再度展開反攻掃雷，續往 17200 點至 17253 點挺進。17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，如能闖過，多方還有機會再發動攻勢，繼續拚 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17333 點。

但如 16988 點棄守，昨日多方長下影線威力恐將打折，須提防回測 16944 點與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如棄守還是得提防演出多殺多! 恐再次往 16853 與 16800 城池尋求支撐，16823 與 16777 點為中線多方防守區，如棄守將正式告別 17000 點。

台股昨日雖拉出長下影線，但還是未能重返五日均線之上，仍轉為回檔格局，而短多要重新搶回控盤權，短線必須收復 17168 點之上! 昨日的大幅震盪，頗有將本周的多空火線攻防區先畫好的意味。雖然內資積極守護 17000 點，但仍得留意整體價量關係表現，而傳產與電子的蹺蹺板平衡，昨日在殺多過程中，明顯出現電子傳產齊跌，因此短線上不宜密集測試昨日的下影線區，否則隨時得提防出現多殺多警訊。