【日盛投顧】指數守住10日線 持續整理

◆盤勢分析

1. 雖上週五費半指數大漲，但在上週末國內電子大廠確診案例擴大，台股僅以上漲 28.68 點的 17,176.09 點小幅開高，隨後在航運、鋼鐵、玻陶、橡膠、證券等類股下殺，而電子股又未能接棒，加上行政院召開擴大防疫會議，指數出現一波急殺，盤中一度大跌 371.56 點來到 16,775.85 點，隨後才在行政院拍板全國三級警戒延至 28 日，指數震盪走高，終場以下跌 63.5 點的 17,083.91 點作收，成交金額為 4917.70 億元。週一三大法人合計賣超 71.34 億元：外資賣超 78.22 億元、投信買超 18.51 億元、自營商賣超 11.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，短線整理格局。

(2) 均線：盤中一度跌破 10 日線，收盤帶量縮腳站回 10 日線，短線暫以 10 日線為支撐。

(3) 技術指標：日 KD 在 6/4 出現死亡交叉，週一開口擴大，幸好 K、D 均在 80 以上，不致重挫，未出現黃金交叉前，持續整理。

3. 櫃買指數週一小跌 - 0.01%，收在 200.98 點，帶量縮腳站回 10 日線，有機會挑戰季線壓力。

4. 觀盤重點：在台股短線強彈上週站回 17,000 點之上以後，在短線漲幅已大，國內疫情反覆，三級警戒延至 28 日，近期台股恐維持高檔震盪的格局，漲多的族群盤中波動的幅度擴大，短線操作上已不宜過度追高，而盤面也開始反映 5 月營收獲利狀況，可擇強擇優操作。

造紙、電子商務、生技、Mini LED、ABF 等族群走強

1. 造紙: 在永豐餘轉投資永豐實 (6790) 上市案上週過關、中國大陸全國性碳排放權交易市場將啟動，加上第二季漿價調漲對永豐餘旗下華紙有利，而各類原物料價格漲勢未歇，年初已調漲紙品及紙箱報價的正隆等大廠，近期傳出再與客戶協商漲價 10～12％，週一由 1905 華紙、1907 永豐餘漲停領軍，包括 1904 正隆、1909 榮成、1906 寶隆等有 7.34%~3.3% 的漲幅。

2. 電子商務: 行政院拍板全國三級警戒延至 28 日，電商業績持續看旺，富邦媒上週更宣布，將新增招聘 500 名員工，週一由 8044 網家漲停領軍，包括 8477 創業家、8454 富邦媒、3687 歐買尬等均有 4.35% 以上的漲幅。

3. 生技防疫: 本土新冠肺炎疫情擴大，近期抗原快篩檢測試劑、血氧機、額溫槍、防疫用品需求大增，週一包括 4133 亞諾法、6598 ABC-KY、6776 展碁國際、4106 雃博、6242 立康、1732 毛寶、1760 寶齡富錦、4171 瑞基等漲停，而 6645 金萬林、6446 藥華藥、4736 泰博等均有 7.29% 以上的漲幅。

4.Mini LED: 蘋果將於台北時間週二 (8 日) 凌晨 1 時召開 WWDC 全球開發者大會，傳出搭載 MiniLED 的 MacBook Pro 將亮相，Mini LED 概念股 3653 健策、6706 惠特、6278 台表科、3714 富采週一股價走揚。