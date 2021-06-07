高端前4月虧損達2.89億元 每股虧1.37元

高端疫苗 (6547-TW) 今 (7) 日公告 4 月自結，4 月稅後虧損 1.32 億元，虧損較上月、去年同期大幅增加，每股虧損 0.63 元，平均一天虧 440 萬元；累計前 4 月稅後虧損 2.89 億元，虧損也較去年同期增加，每股虧損 1.37 元。

高端新冠疫苗二期試驗解盲前，股價止不住跌勢、連吞 6 根跌停，因股價波動大，今日改人工管制撮合、約每 20 分鐘撮合一次，並依照主管機關指示公告自結數，3-4 月營收 114 萬元，稅後虧損 2.6 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 1.23 元。

高端新冠疫苗二期臨床試驗即將公布數據，數據若達預期目標，將依法規送件申請台灣緊急使用授權 (EUA)，最快 7 月可望開始供應國內疫苗，後續也將加速執行符合國際規範之三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

高端三期臨床試驗，初步擬朝三大方向進行，包括在高風險地區測出總體疫苗有效性 (VE)、與已上市新冠疫苗比較，以及遵循免疫相關保護指標 (ICP)。

另外，為對抗病毒變異株，高端召回新冠疫苗一期試驗共 45 名受試者並施打第 3 劑新冠疫苗，評估疫苗免疫原性及安全性，預計第三季初完成初步分析，隨著疫情擴大，不排除二期試驗受試者也會施打第 3 劑。