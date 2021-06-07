球頭廠復盛應用5月營收重登20億元 年增1.38倍

高爾夫球具廠復盛應用 (6670-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收為 20.23 億元，為歷年同期新高，月增 3.88%，年增 1.38 倍，累計前 5 月營收為 97.98 億元，年增 83.2%。

復盛應用 5 月營收登上 20 億元，重要原因在於去年 12 月取得民盛應用 (Minson) 公司 85% 股權，自 2020 年 12 月起正式認列營收。民盛應用是替冰上、極限運動裝備代工廠商，主要客戶均為全球領導品牌。

復盛應用因應公司未來長期發展，擬向科技部南部科學園區管理局申請租用高雄園區工業用地 4-5 公頃，以興建自用廠房，用於生產精密航太零組件，規劃將在 2023 年起分期投產。

復盛應用主管指出，在南台灣的重大投資，是繼今年越南高爾夫球頭廠最新一期擴廠工程完工後，另一期擴廠規劃。復盛應用主管指出，越南高爾夫球頭廠正規劃新一階段的擴建。

復盛應用 2020 年航太零組件約占 3-4% 的營收，估未來南科路竹新廠完工之後，營收比重將提升到 1-2 成。

此外，球頭廠大田 (8924-TW) 今年以來營運不淡， 5 月營收達 7.1 億元，創歷年 5 月最佳，月增 11.68%，年增 1.88 倍，累計前 5 月營收 27.68 億元，年增 1.13 倍， 大田第二季訂單量滿載，產線製程已安排到 8 月後。

大田今年第一季稅後純益 3.25 億元，年增 8.16 倍，每股純益 3.88 元，第二季營收將大幅超越第一季。