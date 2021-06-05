〈熱門股〉麗臺顯卡、血氧儀雙動能發酵 創掛牌新高

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 受惠顯卡強勁需求，加上國內疫情升溫帶動近年積極布局的醫療事業需求暢旺，其中，血氧儀急單需求湧入、供不應求，在雙動能帶動下，麗臺本周強漲逾 2 成，最高來到 71.5 元，改寫掛牌以來新高價。

麗臺主要業務來源為顯卡業務，占比達逾 80%，受惠遠距商機動能、加上虛擬貨幣熱潮帶動，去年下半年營運谷底反彈，隨著輝達 (NVDA-US) 再推出新款 GeForce RTX 3080 Ti/3070 Ti 顯卡新品，加上首季將挖礦產品線 NVIDIA CMP 獨立出來，麗臺營運可望再添動能。

另一方面，麗臺近年也擴大布局醫療事業，推出健康手環、血氧儀等產品，隨著國內疫情升溫，麗臺指出，近期血氧儀急單需求湧入、供不應求，第 2 季也開始小量出貨國內市場，看好今年整體出貨量可望較去年倍數成長。

展望今年，麗臺看好旗下三大產品都將成長，顯卡仍為主要營收貢獻來源，占比達 80-85%，其中，工作站顯卡可望維持 10% 成長幅度，消費性顯卡需求則保持雙位數成長幅度，近年擴大布局的 AI 雲端系統解決方案、醫療事業營收貢獻也將逐步擴大。

麗臺也公布 4 月單月自結，受惠顯卡供不應求，加上部分產品漲價挹注，單月稅後純益 5400 萬元、年增 183.4%，每股純益 1 元；累計今年前 4 月純益 1.21 億元，每股大賺 2.25 元，