全球通膨來襲 金價飆升成為常態？

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 美國商務部 5/28 公布核心個人消費支出物價 (PCE) 指數，其數據顯示月增 0.7％，年增 3.1％，創下 30 年來新高紀綠，而 3.1％的年增率也高於美聯儲可接受的 2％通膨率，加息聲浪再起，金價站穩 1900 美元大關，於此，黃金還適合投資嗎？

A: 疫情爆發，全球政府雖撒錢拯救了經濟危機，但隨之而來的通膨副作用將會開始陸續引爆，特別是在六月後，歐洲、美國等地只要施打過疫苗，即可陸續恢復正常觀光、娛樂等行為，這也代表著，人民將拿著紓困金擴大消費，通膨速度將快速上升。

對於四月份 PCE 指數超過 2％，美聯儲表示只是「暫時性」通膨，並無大礙，就目前整體局勢來看，美聯儲要在今年升息機率不大，雖然通膨可怕，但它是緩慢的經濟危機，而「升息」卻是劇毒，一旦演變成升息，美股下殺二○％以上在所難免，美聯儲沒有資本能夠承擔升息後果，所以短期美元跌還是一個常態現象。而美元下跌，相對來說黃金價格必然上漲，加上通膨危機，黃金的保值需求會大幅提升。

金價之所以能存在保值效用，主要是因為和「實質利率」掛鉤，所謂實質利率 = 名目利率 - 通貨膨脹率，黃金和股票及債券屬性不同，持有過程中不會有股息、債息等收入，所以當市場呈現利率走升時，投資者將把資金轉入股票、債券這些有更高利息的投資選項。相反的，當市場呈現降息 (負利率) 狀態，持有黃金將相對保值，這也是為什麼當通膨危機四起後，金價已經上升。

整體來看，在美聯儲不加息條件下，以及美元弱及通膨壓力兩大因素助攻，黃金續攻 1950 美元絕對是有機會，通膨不會在短期爆發且緩解，因此，想要投資黃金的朋友建議還是需要耐心持有，時間最好抓半年以上，經濟動盪下，多元投資將是一個不錯的選擇。

來源：《理財周刊》1084 期

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