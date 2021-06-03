泰新冠疫情嚴峻 台廠未傳重大疫情

泰國新冠肺炎疫情再度延燒，傳出車用 PCB 大廠 CMK 泰國廠因出現多名員工確診而停工，當地台廠目前並沒有重大疫情傳出，南僑 (1702-TW) 負責泰國廠業務的副總裁李勘文今 (3) 日指出，泰國這波疫情，可望在近期大量施打疫苗後獲得壓制。

台廠在泰國投資設廠的有競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及泰鼎 - KY(4927-TW)，雖然並沒有因 CMK 停工而獲轉單，但各廠持續加強本身廠區防疫，未有當地員工染疫的狀況傳出。

競國主管強調，泰國疫情再度延燒，泰國廠因此實施高規格防疫措施，並針對廠區實施每日兩次全面消毒。

在泰國生產家飾釣件的泰金 - KY(6629-TW) 在台主管指出，歐美客戶需求強勁，公司也針對廠區加強防疫措施，今年強勢營收仍可維持，市場估泰金 - KY 5 月營收仍可以在 1 億元之上。

南僑泰國廠主要生產米、麵食加工品，南僑副總李勘文今天指出，食品產業對於防疫、安全及衛生的要求，更甚電子業，目前泰國廠無員工疫情傳出，同時，泰國政府大量取得新冠肺炎疫苗後，已展開大規模施打措施，將從曼谷向清邁等地區推進，預估泰國這一波疫情可望在 7 日起大量施打疫苗後獲得壓制。

南僑已決議 5 年投資泰國廠 50 億元，並啟動第一期，花 13 億元建置新米果產線，目前產能滿載，第二期投資最快今年第 3 季前獲董事會同意，拚明年能夠啟動規劃。