疫情加速數位轉型 三大行業數位化處領先地位

疫情顛覆企業傳統營運模式，數位轉型成為當務之急，根據 KPMG 調查，在這波數位轉型中，包括科技業、零售業與工業製造在人工智慧技術運用中，比起其他行業處於領先地位。

根據 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今 (27) 日發布的《蓬勃發展的人工智慧世界》報告，疫情肆虐讓企業對於人工智慧技術的應用急速增加，逾半數的企業高階主管和政府決策者表示，人工智慧在其組織中發揮莫大的作用，其中科技業、零售業和工業製造業處於領先地位。

以工業製造來說，有 93% 的工業製造企業高階主管表示，人工智慧對業務發揮適度效益，同時他們也希望自己所在的公司可以更積極地應用人工智慧技術；另有 72% 的工業製造企業高階主管也認同，疫情加速企業人工智慧技術應用的腳步，也相對比其他行業來的更快速。

在金融業部分，93% 的金融業高階主管對人工智慧檢測金融犯罪的能力充滿一定程度的信心，較去年的報告增加了 8%；其中有 42％的金融業高階主管表示新冠肺炎加快了公司應用人工智慧的步伐，而 84％的高階主管肯定了人工智慧在新冠肺炎爆發期間提供了幫助。

KPMG 安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏說，人工智慧已經發展成為企業必要的技術，本次調查也顯示高階主管普遍相信，人工智慧具有其實現的價值。

賴偉晏指出，幾乎所有產業的受訪者都有一定程度的信心，相信人工智慧可以幫助他們解決重大的問題，儘管目前仍有多數主管擔憂產業無法太快適應人工智慧的進程，但仍希望組織能夠更加快速地應用相關的 AI 技術，以保有企業的競爭力。