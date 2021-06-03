【中信投信】市場搶產能 半導體指數強彈

台股於 5 月 12 日一度大跌千點，統計台股主要科技指數從大跌以來的表現，可見指數半導體純度高的，反彈力道最佳，尤其將 ESG 納入指數篩選流程的 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，不僅彈升力道暫居領先，今年以來漲幅也高於加權指數，及其他主要科技指數。

中信投信領先市場推出台灣首檔聚焦半導體產業的中信關鍵半導體 ETF（00891），追蹤 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，鑒於半導體產能供不應求的缺口可能在 2022 年持續擴大，建議投資人可多加留意布局契機。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，近期市場針對台灣半導體產業榮景看法分歧，一派認為手機需求下修，廠商重複下單狀況嚴重；另一派認為晶圓代工產能供不應求缺口，至少得要拖到 2022 年上半才有可能慢慢解決。就前者的角度來說，蘋果為台灣半導體產業大戶，它確實因為第二季為傳統出貨淡季，稍微縮減下單，此舉讓讓高通 (Qualcomm)、博通 (Broadcom)、超微 (AMD)、聯發科等國內、外晶片大廠終於排隊成功等到晶圓代工產能貨源。

張圭慧強調，截至目前為止，各家晶片供應商還在苦喊缺貨，手上訂單未曾因此下修，而且不斷希望有更多的晶圓代工產能可以儘快支援，連高通都不得不妥協，難得與二線晶圓代工廠簽下長約，車用晶片大廠恩智浦也首度妥協，與同一間二線晶圓代工廠簽下 6 年長約，白紙黑字的合約彰顯市場以真金白銀搶貨的力度。

張圭慧補充，蘋果向來會在第 2 季底、第 3 季初回來下單，而且蘋果在台廠下單的彈性也向來最高，幾乎是唯一可隨時能屈能伸的客戶，只要蘋果開始為 2021 年下半新品投產準備產能，屆時，2022 年全球晶圓代工產能市場供不應求的缺口，應該會再次浮現，甚至重新擴大。

中信關鍵半導體 ETF 追蹤 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，指數設計完整包含產業上、中、下游，具高度產業代表性。指數篩選重視股利永續性、及獲利成長兩大重點，故要求成分股股利率須大於零，或者投入資本回報率大於零。指數採季調整以快速反映市場變化，提供每季配息滿足有現金流需求的投資人，並依照晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分，剔除 ESG 風險較高企業，降低投資人踩雷機率，提高長期報酬率。

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本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

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