〈台新併保德信人壽〉台新6年內出清彰銀 不再提名董事

台新金控 (2887-TW) 去 (2020) 年 8 月決議併購保德信人壽，今 (1) 日獲得金管會有條件核准，台新金總經理林維俊表示，為更長遠布局，將以現股處分等三種工具於 6 年內處分彰銀 (2801-TW)，宣告糾纏 16 年的彰銀案分手，且自開始處分後便不再提名、推薦彰銀董事人選，以此換取 100% 投資的保德信人壽，且程序走完後，會更名為台新人壽。

林維俊表示，台新金在去年 8 月董事會決議併購保德信人壽後，向金管會遞件申請，歷經多次溝通說明，台新金控已獲發有條件核准函，並於今 (1) 日召開臨時董事會決議通過該函所要求的條件，待報送金管會認可及交割程序完成後，保德信人壽將正式加入台新大家庭，屆時台新金控將擁有銀行、證券、保險等核心子公司，建構完整的金控版圖。

回顧併購保德信人壽的心路歷程，林維俊表示，因為保德信人壽是一家優質的保險公司，在台深耕超過 30 年，更是唯一榮獲金管會十度認可的模範壽險公司，也是台新銀行一直以來的合作夥伴。適逢美國保德信因全球佈局考量，所以在 2020 年公開標售台灣保德信人壽，台新金控因此決議參與投標，最後在眾多投標者中脫穎而出，贏得收購股權機會。

台新金控合併保德信人壽險案，去年以來經過與主管機關金管會多次的溝通及補件，在 5 月底完成最後補件後，因所提出的退場彰銀持股計畫，與金管會取得共識，今天將正式宣布核准合併案。

林維俊表示，回想台新金控於 2005 年投資彰銀並取得經營權，卻於 2014 年 12 月 8 日喪失彰銀經營權且迄今爭議未決，期間台新金控亦錯失許多拓展其他業務版圖的機會，讓台新金必須重新思考未來的發展策略，在綜合考量金管會對保德信人壽的核准條件、彰銀案多年的困擾、未來金控版圖的順利發展，台新金控決定處分投資僅 22.5% 的彰銀持股，以換取 100% 投資且屬保險業務的保德信人壽。

對於如何處分彰銀持股，林維俊表示，會用三種工具，第一採現股處分，包括盤後鉅額交易等，另外兩種是交換債、與交換特別股，因為分 6 年完成全數出清，所以對彰銀股價影響有限。

台新金控亦向金管會承諾，開始出售彰銀持股之後，不再對彰銀行使股利受配權以外的權利，包括對彰銀董事人選不予提名或推薦等，林維俊表示，目前台新金在彰銀沒有任何法人代表，只有 3 席獨立董事、1 席自然人董事。

林維俊表示，保德信人壽併入台新金控之後，將成為金控集團的第三具業務動力引擎，在與銀行、證券業務資源的整合下，其保戶的既有權利將獲得完整保障，更可享有金控各子公司所提供的創新且多元的金融商品服務。另外，保德信人壽的員工乃是公司最重要的資產，台新金控也將對保德信人壽的全體員工全數留任。