〈台北國際電腦展〉線上展為期一個月 數位經濟成疫後新常態

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 今 (31) 日線上開展，主辦單位之一的外貿協會董事長黃志芳表示，今年 COMPUTEX 全面改採線上展會舉行，為期一個月，分別聚焦在 5G、AI 及 IoT、邊緣運算、高效能運算、電競、創新與新創等主題，他也認為，近一年半全球經濟持續受疫情影響，但延伸的新常態、數位經濟將驅動未來世界發展。

黃志芳表示，台灣從 1980 年代開始布局 COMPUTEX，至今已有完整供應鏈、生態系，在近年全球網際網路、數位經濟發展下，持續扮演重要供應鏈角色，雖然全球仍面臨疫情挑戰，但歷經 18 個月後，遠距生活、線上採買均以成為新生活常態。

黃志芳進一步指出， 1980 年全球 IT 產業產值達約 1 億美元，2000 年產值則提升至 1 兆美元，去年產值又進一步提升至 4 兆美元，其中又以數位經濟成長最快。

根據世界經濟論壇 (WEF) 預測，2016 年數位經濟約貢獻全球約 11.5 兆元產值，占整體 GDP 約 16%，預估到 2022 年全球將有 60% GDP 由數位經濟貢獻。

台北國際電腦展今年邁入 40 屆，展會主軸將持續聚焦在 5G、Edge AI、IoT、電競、未來車用科技、高效能運算 (HPC)、資安、健康照護、新創等九大科技趨勢，也將邀請超微 (AMD-US)、美光、英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等產業代表進行專題演講。