【日盛投顧】季線不失守仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 週一台股開高拉高後壓低震盪，最高點 17，113 點再創本波反彈新高，最低點守穩 5 日線 (16，756 點)、10 日線(16，474 點)、月線(16，469 點)、季線(16，582 點)、半年線(15，859 點) 及年線 (14，221 點)，終場指數上漲 197.57 點，漲 1.17%，收在 17，068.43 點，05/31 高點 17，113 點已滿足 17，709 點修正至 15，159 點的反彈係數 0.7，逼近下一個反彈係數 0.8 的相對位置 17，179 點。成交金額為 5，392.00 億元，大於 5 日均量(5，070 億元) 及於 20 日均量(5，200 億元)。三大法人合計買超 159.55 億元：外資買超 131.31 億元、投信買超 - 0.68 億元、自營商買超 28.92 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

(2)、均線：支撐為 16，500 點至 16，600 點，壓力為 17，200 點至 17，300 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (91) 位處超買區上緣，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.61%，收在 201.87 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 196 點附近，壓力為 206 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (91) 位處超買區上緣，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股短線偏多，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、預期 5 月營收?、第二季營運正向、半導體、宅經濟、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

結構宅經濟、半導體、面板、運輸、原物料為短線盤面主流

1. 宅經濟：疫情影響，宅經濟需求上升，網購 8044 網家、8454 富邦媒、物流 2642 宅配通、電競 3515 華擎、2376 技嘉、2377 微星、NB 相關 2353 宏碁、2357 華碩、2382 廣達、6679 鈺太、3014 聯陽等逆勢受惠。

2. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、4919 新唐、2436 偉詮電等。

3. 面板：供需吃緊，3481 群創、2409 友達 2021 年迎來好光景。

4. 運輸：航空貨運吃緊，2610 華航、2618 長榮航需求旺；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2027 大成鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1905 華紙、1903 士紙、1907 永豐餘、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。

6. 金融：15 家上市櫃金控 2021 年前 4 月獲利跳增，指標包括 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金等。

7. 防疫 / 生技：新冠肺炎疫情不止，6547 高端疫苗與政府簽約 500 萬劑疫苗，釋放利多反而下跌，相關股包括 6589 台康生技、4105 東洋等，疫情受惠可留意如快篩 1760 寶齡富錦、4736 泰博、1717 長興等。