NEW LAUNCHES

GREUBEL FORSEY 世界在手 任意遨遊

GREUBEL FORSEY 全新推出以鈦金屬錶殼製作的 GMT Quadruple Tourbillon 世界時區四體陀飛輪腕錶，輕盈堅硬的特性讓不規則的殼型加 工更為困難，搭配上活力十足、輕快有型的藍色色調，賦予這個精密時 計全新面貌。獨家發明的四體陀飛輪考量到現代社會的生活模式，將傾 斜 30 度的一分鐘陀飛輪再放置於平面運轉的 4 分鐘陀飛輪框架中，再透 過球體差速器平均兩個雙體陀飛輪的行走速率，使其結合為四體陀飛輪， 達到超高精準度。腕錶同步搭載世界時區功能與動力儲存功能，8 點鐘 位置的地球儀更堪稱是品牌立下標竿的殿堂之作，可同時透過側邊錶殼 的透明玻璃欣賞，世界時間顯示盤則位於錶底蓋。新款的世界時區四體 陀飛輪腕錶搭載藍色橡膠錶帶，與地球儀上的海洋相呼應，鈦金屬的錶 殼讓重量減輕了三分之一，配戴性能更加優異，全球限量僅 11 只。

GMT Quadruple Tourbillon 世界時區四體陀飛輪腕錶 直徑 46.5 毫米鈦金屬錶殼／時間指示，動力儲存指示，世界時區，四體陀飛輪／手動上鍊機芯， 儲能 72 小時／防水 30 米／限量 11 只／參考價 NT$ 27,000,000

DE BETHUNE 方寸空間 精彩雙面

翻轉腕錶在設計與製作上都並非易事，要能夠擁有複雜功能且能順 利運作更考驗著品牌的設計巧思與技術能力，DE BETHUNE King of Two Tourbillon 從名稱即可看出其雄心壯志，而他們的確做到了具備創意與 藝術的傑作。雙面翻轉的錶殼將錶冠設置在 12 點鐘位置，維持錶殼曲線 的同時也絲毫不影響翻轉，加上原本就獨有的浮動式錶耳，無須重新設 計結構即可達成完美結合，在面盤設計上兩面的腕錶風格大相逕庭，首 先是放上 DE BETHUNE 專利的超輕量 30 秒鈦金屬陀飛輪，招牌的錶盤 設計充滿現代風格，翻過另一面則是古典的時間指示面盤，可以發現與 DB28 MaxiChrono 相似的佈局，以品牌招牌的藍鋼指針與白色面盤傳達 典雅韻味，而此時錶冠則位於 6 點鐘位置，前後顯時的 DB2009v4 機芯 更有著長達 5 日鍊的長動力儲存，精妙的機械結構令人嘆為觀止

King of Two Tourbillon 直徑 42.8 毫米鈦金屬錶殼／時間指示，30 秒陀飛輪／ DB2009v4 手動上鍊機芯，儲能 5 日／ 防水 30 米／參考價 NT$ 7,804,500

ULYSSE NARDIN 橫跨時區 專利設計

對於經常往返國外的空中飛人來說，腕錶上最實際的功能非兩地時區莫屬了，而在近期國際交流逐漸數位化的趨勢下，線上會議也成為家常便飯，連錶展都採取線上發表的方式，這時，兩地時區腕錶就成為能夠最快速準確提供時間的好夥伴。雅典今年全新推出了兩地時區腕錶，看似簡單的面盤卻提供眾多資訊，2 點鐘數字各自獨立的大日期視窗醒目且清晰；9 點鐘的家鄉時間以 24 小時制的視窗呈現，能夠快速直覺的判讀。錶殼左側的按把更是一大特點，這是早在 1994 年就由雅典所研發的專利雙時區快調系統，僅需按壓按把便能快速向前或向後調整小時指針，非常的簡單便利。錶款設計則圍繞著 X 系列的特色，面盤當中的長方形與時標間的金色 X 簡約卻風格獨具，小秒盤中也同樣藏有 X 密碼，設計巧思十分有趣。

Executive 雙時區腕錶直徑 42 毫米玫瑰金錶殼／時間指示，大日期指示，兩地時間／ UN-24 自動機芯，儲能 42 小時 ／防水 50 米／參考價 NT$657,900

ROGER DUBUIS 圓桌武士 風雲再起

羅杰杜彼推出了全新一代的王者系列圓桌武士腕錶，以亞瑟王的故事作為發想，在腕錶上的十二個時標放置上十二個騎士的微型雕塑，獨創的意象加上精細的製錶工藝，讓眾多收藏家為之傾倒。錶殼使用鈦合金製作，並且以著名的大馬士革花紋呈現，獨特的紋路也說明了羅杰杜彼的創新精神。以玫瑰金鑄造而成的十二個騎士直徑約 7 毫米，並以低多邊形 的雕塑風格呈現，每一個切面都必須經過製錶師的精心雕琢、拋光，困難度不言而喻。華麗的錶盤則由深灰色琺瑯、白金以及慕拉諾玻璃組成，為騎士們構築出深淺交錯、高低起伏的完美舞台。錶背的透明玻璃上印有與面盤相同的樣式，並於周圍刻印上騎士們誓死效忠亞瑟王的宣言，也宣示著圓桌武士腕錶的精神所在。搭載印有日內瓦印記的 RD821 自動上鍊機芯，全球限量僅 28 只，並僅於羅杰杜彼專賣店獨售。

Excalibur Knights of the Round Table 王者系列圓桌騎士腕錶直徑 45 毫米大馬士革紋鈦合金錶殼／時間指示／ RD821 自動上鍊機芯，儲能 48 小時／防水 50 米／限量 28 只，僅於專賣店發售／參考價 NT$8,955,000

URWERK 物換星移 霸氣降臨

當時間無聲的流逝時，其實我們也正以高速移動著卻毫不自知， URWERK UR-100 系列正是道出時間、空間概念的最佳錶款。URWERK 全新推出的 UR-100V T-REX 霸氣外殼採用青銅材質，以有如利齒和鱗片一般的特殊雕刻，向遠古時代的霸主—暴龍致敬。當然，同樣使用招牌衛 星式顯時方式，如同我們所居住的地球一般，衛星式顯時的小時刻度也 同樣隨著時間推移進行自轉與公轉，獨特的顯時方式完美將時間濃縮在 這個腕上宇宙。而在中央的三個衛星小時刻度隨時間旋轉時，同時也連動到錶盤左右兩側，左側顯示著我們在 20 分鐘內隨地球自轉了 555 公里；右側則記錄著 20 分鐘內地球繞太陽公轉所移動的 35740 公里。如此將時間與空間概念結合並以新穎的顯示方式展現，無論在概念上或是技術 上都令人嘆為觀止，也讓 UR-100 機芯在鐘錶歷史上寫下代表性的一頁。

UR-100 V T-Rex 直徑 41 毫米青銅錶殼／時間指示，地球自、公轉 20 分鐘的距離顯示／ UR 12.02 自動上鍊機芯， 儲能 48 小時／防水 30 米／參考價 NT$ 1,780,000

JAQUET DROZ 現代時尚 科技新裝

作為雅克德羅旗下最為招牌經典的系列之一，Grande Second 大秒 針系列一直以來都為大眾所喜愛，「8」字型的面盤編排與大秒針的設計都相當經典，而其中近年來蔚為風潮的鏤空系列也因極具現代感的設計 與極致通透的視覺美感廣受大眾喜愛，今年系列再度推出三個新款，分別為天藍色、綠色以及黃色，以更加活潑的全新樣貌揭開 2021 年的序幕。 黑色的等離子高科技陶瓷錶殼科技感十足，獨特的雙錶盤設計搭配藍色 的軌道式刻度塑造視覺衝擊，大面積的藍寶石水晶錶盤和中央鏤空的時、分針盤讓面盤通透感十足，機芯橋板造型有如微型建築一般將機芯牢牢固定，而背面的 18K 白金自動盤同樣採高度鏤空的方式，讓其最小程度的顯現於前。搭載雙發條盒的 2663SQ 機芯提供 68 小時的動力儲存，矽材質的擒縱叉、擺輪與游絲讓走時表現不受溫差、磁性影響。

Grande Second Skeleton One 鏤空腕錶直徑 41.5 毫米等離子陶瓷錶殼／時間指示／ 2663SQ 自動上鍊機芯，儲能 68 小時／防水 30 米／ 限量 28 只／參考價店洽

來源：《時間觀念》

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