鼓勵接種疫苗！港地產商提供一套140萬美元住房供抽獎

在港府困擾於當地民眾接種新冠疫苗意願不高之際，香港房地產開發商拿出了一套價值 140 萬美元房屋來獎勵接種。

信和集團的慈善機構黃廷方慈善基金會，以及香港華人置業週五 (28 日) 發表聲明，將願意提供觀塘區裡的一套全新住房。

接種過兩劑疫苗的香港居民將獲得這個 449 平方呎 (42 平方米) 住宅單位的抽獎資格；信和集團是香港上市開發商信和置業的母公司。

香港政府曾表示，正在研究各種方案，包括捐贈尚未使用的疫苗，其中一些的有效期限只到 8 月份，港府表示，疫苗過剩可能有損未來的採購。

香港政府一直在努力鼓勵當地民眾接種，譬如宣傳將重新開放酒吧、縮短檢疫時間等政策，不過，在世界各地的疫苗需求高漲的情況下，香港特首林鄭月娥本週拒絕通過提供任何現金或實物獎勵來提高接種率。

儘管香港是世界上少數向所有成年人開放疫苗接種的地方之一，但是據《彭博新冠疫苗接種追蹤》顯示，香港 750 萬人口僅有 12.6% 完成接種，遠遠落後於新加坡的 28.3%。

鑒於香港是世界上房價最高的地方，房地產商認為提供免費住房抽獎將會有吸引力，據港府先前公佈的數據顯示，香港房價已於 4 月份升抵近 21 個月高點。

美國部分地區也已推出彩券引誘人們接種，如紐約、俄亥俄州、馬里蘭州、肯塔基州和奧瑞岡州都向接種疫苗的居民提供了抽獎。

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