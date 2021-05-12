宏碁力拚穩健發展 將持續挑戰創造更高價值

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 致股東報告書出爐，董事長陳俊聖表示，去年是動盪的一年，宏碁致力確保零組件供應滿足訂單需求，展現強大韌性，成功度過充滿挑戰的一年，展望未來，作為穩健發展企業，將持續挑戰極限，為客戶、股東及員工創造更高價值。

陳俊聖表示，去年新冠疫情影響全人類生活，資通訊產業也受疫情導致全球電腦出貨延遲，凸顯供應鏈弱點，但疫情也帶動人類生活新形態，宏碁就維持舉辦一年兩次的全球發表會，推出創新產品，並積極滿足訂單。

展望今年，陳俊聖表示，將持續鞏固既有電腦及周邊設備事業基礎，滿足電競玩家、創作者、教育等需求，電競方面，持續拓展全方位生態系統，包含硬體、配件、電競賽事、電競社交平台、能量飲品等，也推出電競社群平台 PLANET9，發表即時 AI 翻譯功能，旗下子公司則進軍遊戲主機市場，獲得台灣代理銷售權。

多元事業引擎方面，陳俊聖指出，除旗下子公司上市計畫逐步實踐外，在醫療人工智慧、空氣清淨、智慧城市上也均有成果，陳俊聖指出，宏碁室內空氣解決方案結合 AI，去年已拿下 90% 市占率，智慧城市方面，也取得台南智慧停車計費系統第二階段，將再建置 2000 個車位，可望成為未來 20 年主要營運商。

營運方面，宏碁首季本業雖受零組件吃緊影響，較去年第 4 季小幅衰退，但在業外挹注下，單季稅後純益達 27.43 億元，季增 37.7%、年增 391.61%，每股純益 達 0.91 元，仍創下 2011 年第 1 季以來，逾十年單季新高。