遠距商機改變人類行為 這類股走強？

本土疫情尚未和緩，原本預期 5/28 解除三級警戒，恢復上課，目前看起來延期可能性增加。除了本土疫情侵襲，缺水缺電問題也讓市場相當緊張，花旗環球證券首先開了第一槍，預估台灣企業獲利可能受疫情影響而從 12.5% 降至 2.6%，因此下修台股加權指數目標至 14,500 點，降幅約 2.7%。



航運股人氣強強滾，盤中資金占比一度達 4 成以上，終場超車電子族群寫下 37.6% 表現。國際航運價格持續上漲，光是過去一週，美東運價每 FEU(40 呎櫃) 已達 7,521 美元，漲幅 1.9%、美西運價每 FEU 達 4,843 美元，漲了 4 美元、遠東到歐洲航線則是每 TEU(20 呎櫃) 達 5,579 美元，漲幅 2.59%；散裝貨運同樣飆漲，BDI 最近收盤達 2,869 點，漲幅 1.59%，且各類船型日租金都達 2 萬美元以上。



需求暢旺，又不受缺水缺電影響，難怪航海王買氣紅不讓。多次為大家推薦的裕民 (2606-TW)，週一(5/24) 開盤 10 分鐘再攻上漲停板，有搭上船的投資朋友一早就賺了大紅包。



台股經過前一波大幅修正，本益比已經回到去年 5 月水準，而且疫情衝擊內需，外銷供應鏈受影響有限，尤其晶圓製造、記憶體、封測等產業多已高度自動化，因此仍看好台股企業整體獲利可達 37% 左右目標。



不過由於台股目前技術面上仍遭逢季線和月線反壓，量縮上漲，因此短線上仍偏向區間震盪整理型態，在目前格局上，建議布局仍要注重個股基本面，如果公司實施庫藏股，那就更多了一層保障。

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