〈台股盤中〉鋼鐵人發威+權值股助陣 大盤勁揚逾200點

受惠美股走揚與疫苗利多，台股開盤報 16690.04 點，上漲 88..43 點，在鋼鐵人發威，權值股力挺之下，大盤開高走高，盤中漲逾 200 點，最高衝到 16856.52 點。

鋼鐵股漲勢剽悍為各類股之冠，威致、高興昌、聚亨、第一銅、中鴻、燁輝、海光、大成鋼、春雨、官田鋼、燁興、盛餘、新光鋼等 13 檔都亮燈漲停，中鋼最高也飆近 8%、攻抵月線，鋼鐵股滿面紅之下也推升類股指數大舉走揚超過 7%。

運輸類股也持續啟航，台驊投控、宅配通都衝漲停板，華航、萬海、長榮航、嘉里大榮、遠雄港都很強勁，且可以發現今天運輸類股反映疫情宅在家的效應，物流相關個股最帶勁，而航空雙雄也持續起飛。

權值股部分，權王台積電漲逾 1%，新科股王矽力 - KY 勁揚約 2%，面板雙虎也都漲 3-4%，聯電、日月光投控、鴻海、台塑四寶都很搶眼。

整體來說，外資雖然近期操作不定、呈現忽買忽賣，但是外資借券昨日大減，加上八大官股反手買超，為多頭注入強心針，搭配今天股匯雙漲，新台幣盤中觸及 27.733 元，改寫近 24 年新高；且首批 15 萬劑莫德納疫苗將於下午抵台，帶動台股亢奮表態，樂觀轉折浮現，大盤持續反彈可期。