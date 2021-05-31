當沖還是當衝？你的線型是別人嘴裡的肥肉！

台股當沖不是罪，是新型態投資

創富礦工馬博泰最近看到許多剛出社會的人做當沖時笑道：「當然做當沖啊，到現在心中還是有熊熊的當沖魂！」

當沖，意思是當日沖銷，台股當沖跟美股港股都不一樣，美股港股要先有購買力在銀行提供預先圈存，台股 T+2 交割制度容許買賣當下銀行不一定要有錢，這對小本金年輕族群具備一定吸引力。近期有些學者質疑從去年以來台股違約交割量擴大根本就是制度殺人，創富礦工馬博泰倒是有不同看法「股票市場本來就該活絡，成交量大才能體現每檔股票真正價值。很多體質不錯的股票成交量小、流動性低，根本難以反映小公司好壞，這對小型公司的價值投資者是不公平的。」除此之外，台股還有多元化 ETF，無論美股、中國或歐洲，全部都可以當沖。若符合充足交易經驗，期貨、權證、交易時間等條件，還可以買賣正反向台股、美股或陸股等槓桿型 ETF。

勝率太低，新手決策令人憂心

創富礦工以在全球前四大券商和美國前三大壽險公司的交易經驗, 提醒台股新手當沖客,「多數新手當沖客以為只要波動大的股票都可當沖，越年輕的客人越有這樣想法，這很危險。」

「當沖需要專注兩大技巧，籌碼跟技術分析缺一不可。若日線籌碼散亂看不出有主力做手，這不適合當沖」創富礦工馬博泰點出重點「當你決定進場，進入當沖時量能反而不重要。量多的時候主力早已進場，量縮的時候賣方已經出場。如果買進少賺 1%，賣出少賺 1%，主力就是在割你 2% 的肉！」相較於美股來說台股當沖好做的多，馬博泰認為美股的交易速度已經是程式跟光纖的綜合體，手速再快也沒有伺服器架在交易所主機房快；台股則不一樣，散戶才是當沖主力。比起手速大家都差不多，技巧跟觀念才是重點。

當沖撇步報你知

在進場當沖台股時, 首先就是看月線，至少拉出 72 根月線才看得出有沒有主力操作，沒有主力的股票籌碼混亂很難看出端倪，反而不建議輕易當沖。月線看完後看周線，趨勢整體向上再去沖提高勝率。日線看近期多空交戰，決定現在交易該做多還是做空，主力在等待還是已經進場「當沖 60 分鐘算長線，一般 3 分鐘就該結束一個回合，每一步都要精準提高勝率」馬博泰指出竅門。

「技術分析基底就是統計學，統計學的根本在算出勝率最大」華爾街財務工程專家就是用高階統計學、甚至物理熱力學建構定價模組。近年來電腦飛速進步運算更快，機構投資人直接搭配大數據分析拆解社群網路每一句話，包含政府官員、知名分析師對股市關聯性，一步一步吃下整個市場。「台股當沖畢竟散戶多，做這麼複雜意義不大。有些人甚至搞了四五台電腦搞一堆螢幕」創富礦工馬博泰看到這樣的景象感到奇特「這通常是三人以上團隊的操作規模，一個指揮、一個觀測指標，最後一個則負責下單，個人投資者的設備不用做到這種程度。」

進場前就要決定對手是誰

至於提到進場當沖使用什麼指標呢? 創富礦工透漏「伸手牌就是被宰的。有人喜歡習慣用 5、20 均線，若連電腦參數都懶得改，便是主力嘴裡的肥肉, 而從大數據經驗中發現 J 線是高勝率的重點」當沖的世界每個人都該有一套邏輯，賺賠差異性僅在一點點微小細節中。「九點開盤前就該決定今天操作目的，狙殺新手當沖客還是直擊 MACD；跟作手站在同一邊?，還是直接廝殺？別忘了，當你在狙擊別人時別人是不是也在狙擊你？真正的操盤手具備空手的勇氣，下單之前不一定會天天進場」主力何時出手，這部分還是要觀察日均量才看的出來。

提到給新手的建議，馬博泰則認為建立自己的哲學觀、多練習、回頭修正自己的習慣、再練習，直到有六成勝率再進場。「六成很夠用了，在創富礦工服務的客戶中絕大多數甚至不到五成，客戶屬性相當一致，通常都是沒經歷過 2008 年金融海嘯的少年股神。這些年輕人有點可惜，技術高超但是沒被市場正式洗禮過，操作經驗中前期就面對大幅虧損，很容易產生日後產生過度悲觀與偏見, 至於怎麼練習，最簡單的方式就是回頭看 K 線。把電腦 K 線圖一根一根地往右滑動，從歷史 K 線決定下一輪交易該買進還是賣出，反覆操作才能感受股感。一支個股的股感少說也要練一個禮拜，勝率才會高。」

創富礦工馬博泰「當沖的世界沒有聖杯，零和遊戲中反覆提高勝率不輕易陷入追高殺低的窘境，才能在 3 分鐘一回合的台股擂台勝出」

►創富礦工 馬博泰

►現職：

證券公司理財專員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢，研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台，長期協助客戶投資建議破千人。

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