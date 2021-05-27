〈國內疫情升溫〉新增13例確診者死亡 解隔離放寬保留醫療量能

國內疫情延燒，指揮中心今 (27) 日公布新增 401 例新冠本土個案，以及校正回歸 266 例，總計 667 例，確診個案中也新增 13 例死亡，目前累計達 59 死。為了維持醫療量能，指揮中心宣布，若個案退燒至少 1 天、症狀緩解，距發病日已達 10 天，無須採檢可解除隔離治療，改為居家隔離，新制即日起上路。

指揮官陳時中今天公布確診個案解除隔離新制，若是無症狀或輕症個案，同時符合 2 項條件，退燒至少 1 天症狀緩解、且距發病日已達 10 天 (無症狀者，發病日以採檢日計算)，無須採檢即可解除隔離治療，並由衛生單位開立居家隔離通知書，持續進行 7 天居家隔離。

陳時中強調，符合解除隔離治療條件者，自醫院或集中檢疫場所返家時，不得搭乘大眾運輸。

此外，在醫院隔離治療個案，若同時符合 3 項條件，退燒至少 1 天症狀緩解、距發病日已達 10 天、1 次呼吸道檢體 PCR 檢驗結果為陰性或 Ct 值大於等於 30，可解除隔離治療，由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行 7 天自主健康管理，希望保留醫療量能給急重症患者。

根據指揮中心統計，今日新增的 401 例本土病例，仍以新北市 177 例最多，其次為台北市 130 例，桃園市 18 例，基隆市 15 例，高雄市 14 例，彰化縣 10 例。至於校正回歸個案 266 例，主要分布在新北市 146 例、台北市 101 例。

此外，今天新增 13 例死亡個案，多位患者有高血壓、糖尿病等慢性病史，普遍有萬華區活動史；其中 1 位 40 多歲女性，曾接觸確診個案，5 月 19 日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25 日死亡。