大樹董座：防疫物資拉貨高峰已過 今年將回歸正常

連鎖藥局大樹 (6469-TW) 董事長鄭明龍表示，去年新冠疫情爆發時，防疫物資需求強勁，不過拉貨高峰已過，今年庫存、業績都將回歸理性。

鄭明龍指出，隨著國內疫情需求升溫，雖然短期消費者對防疫物資需求增加，但消費力未達去年 3 月高峰，加上民眾購買的防疫物資，不會短期內消耗完畢，預期今年防疫產品庫存與業績，將回歸正常。

大樹為國內連鎖藥局通路，隨著國內疫情升溫，全國三級警戒延長，外界擔憂將升級第四級警戒，恐衝擊門市營運，對此，鄭明龍認為，藥局被列為口罩發放主要地點，加上依據指揮中心規定，原醫療院所才能開的處方簽，下放至藥局，短期內營運不受到影響。

鄭明龍表示，目前全台共有 199 家門市，今年也將前往台東開設門市，雖然疫情衝擊營業場所，但藥局應會是最後停業的通路，不過最後決策仍以政府為主。

大樹去年稅後純益 1.94 億元，年增 42.65%，每股純益 3.73 元，創 6 年來新高；大樹擬配息 4 元，包括配發 1 元現金股利和 3 元股票股利，同創高，鄭明龍說，公司未規劃按季發放股利，且未來配息率與過往不會落差太大，不過仍要視營運狀況、資本支出、門市擴展進度等。

大樹預計，2022 年前商圈型門市將拓展達 240 家、社區院前型門市約 50 家、特約型門市則有 150 家。