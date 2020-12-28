〈大樹法說〉營收規模將達百億元站穩全台前三大 明年再擴建倉儲系統

連鎖通路藥局大樹 (6469-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長鄭明龍表示，預計今年底前全台門市總店數逼近 200 家，看好明、後年持續拓展社區型門市，營收規模有望達到百億元，站穩全台連鎖通路前三大，且既有倉儲已無法負荷，規劃明年與物流業者合作，擴大倉儲空間。

鄭明龍指出，目前門市以商圈型、特約型門市為主，預計 2022 年前，商圈型門市約 240 家、特約型約 150 家，另外會新增社區特許加盟店，主要是已在公司內部訓練超過 3 年的員工所開設，員工自行負擔門市裝修費用、總部提供貨品，預計 2022 年前開設 50 家，也是明、後年營運主要動能。

大樹線下門市除持續拓展新點外，特約型門市也將規劃成線上取貨點；線上電商 APP 部分，目前提供 85 項生理數據、8 項量測項目無感自動上傳，估今年全年營收約 3 億元，佔整體營收比重約 4%，看好明年將加大電商營運成長。

鄭明龍表示，隨著門市數量擴大，線上品項也同步增加，既有倉儲已無法負荷，初步規劃與物流業者合作，相較於自建倉儲成本較低，最快明年有望定案。

大樹今年前 3 季產品營收比重方面，婦嬰用品佔 43.7%、保健藥品佔 22.08%、處方藥品佔 16.07%、健康照護佔 13.82%，毛利率則分別為 16.5%、46.58%、15.25%、26.43%。

鄭明龍指出，除受惠疫情帶動保健品銷售量增加、比重提升外，許多經營多年的門市、客戶黏濁度高，品項也從婦嬰用品轉向保健藥品，因此帶動整體毛利率成長，若明年疫情未趨緩，明年毛利率則有望與今年相當。