趕在離婚前 蓋茲基金會清倉蘋果、推特

微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 與妻子梅琳達 (Melinda Gates) 日前宣布結束 27 年的婚姻，但兩人資助的基金會早在第一季就清倉了對蘋果 (AAPL-US) 和推特 (TWTR-US) 的持股。

根據全球最大慈善基金會比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 遞交證交委員會 (SEC) 的文件，該基金會第一季出售了對蘋果 (AAPL-US) 和推特 (TWTR-US) 的全部持股，並對位於南韓首爾的電商公司 Coupang (CPNG-US) 開設部位。

該基金會在 2020 年底持有蘋果股票 100 萬股，但在 3 月 31 日前已經全部出售。該基金會拒絕對這些股票交易發表評論。

今年迄今蘋果股價表現不佳，第一季下滑 8%，第二季迄今也僅上升 2.7%，相較而言，S&P 500 指數第一季上升 5.8%、第二季迄今也有 4.6% 漲幅。

然而，儘管表現不佳，蘋果仍是華爾街最愛寵兒，也是巴倫商周的未來焦點股票指數成分股之一。

蓋茲的基金會第一季出售了 272420 股推特股票，結束了對該社交媒體公司的投資。

推特第一季股價上漲 17.5%，但第二季迄今股價下跌 14.4%。

該基金會第一季買入 3 月甫上市的 Coupang 股票 570 股，該股價自 3 月 31 日以來下跌了 17%，但仍比 Coupang 的 IPO 價格 35 美元上漲了 15.7%。Coupang 週一上漲 2.49 美元或 6.55%，收 40.50 美元。

Coupang 宣布了提前屆期的封鎖期，允許員工出售股票。4 月時遭分析師作出冷淡評估後，股價下滑，儘管如此，該公司仍為早期投資者軟銀帶來回報。