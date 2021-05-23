疫情衝擊台股何去何從？三大情境沙盤推演

全台疫情嚴峻，但台股周線翻紅，單周漲 474 點，加權指數收在 16302.06 點，台股後市何去何從備受矚目，台新投顧副總黃文清以三種情境沙盤推演，認為最差狀況就是回測「萬五」。

黃文清設定台股三種情境，第一種是疫情獲得控制，整體確診人數降到只剩個位數，預期台股將呈現「V 型反轉」，且若能恢復到這樣的好消息，首選跌深的半導體股、通膨原物料、美國內需股，不過，黃文清認為此情境目前機率低。

第二種情境是疫情大致維持現狀，也就是增加速度維持一定、沒有惡化，黃文清認為此情境機率最高，台股將呈現震盪築底後盤堅，選股建議生技醫療、跌深半導體股、通膨原物料、美國內需股。

最後一種是最糟的狀況，黃文清表示，若全台疫情急遽惡化，台股恐回測「萬五」，走向回測低點後的低檔整理，屆時選股建議以生技醫療、高股息以趨吉避凶。

黃文清特別指出，全球半導體產能受疫情影響有限，他也針對半導體產業進行了兩大情境分析，首先，假設兩週後，全台仍維持第三級防疫警戒，且疫情受到控制甚至減緩，半導體產業將以上下游供應鏈完整優勢，維持高度成長。預期晶圓代工、封測廠將持續擴充產能，以因應終端需求旺盛。

情境二是疫情升溫，升級為第四級防疫，黃文清認為，原有產線也會持續運轉，幾乎無影響。因為晶圓廠主要位於竹科、中科、南科的個別園區，且為高淨度的無塵室，發生群聚感染可能性極低。原有產線在國內半導體廠生產調控下，影響程度輕微。

黃文清進一步表示，儘管先進製程研發發展 (2nm) 及成熟製程產品線的轉換可能受疫情影響，但研發及產品線轉換受影響小且機率低，若受到影響，將會出現產能擴充速度減緩及交期延長狀況。但如果疫情發酵，致長短料情形更加嚴重，可能加劇晶片短缺情形、代工價格可望再提升。