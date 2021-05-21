〈晶碩展望〉本季底將再增2成產能 大溪廠明年Q2土建完工

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 因應代工、自有品牌需求，近期擴產、擴廠腳步不停，繼首季將現有龜山廠月產能拉升到 5000 萬片後，今年第 2 季底將再增加 1000 萬片產能，屆時月產能將上看 6000 萬片，大溪新廠也預計明年中完工進駐設備後投產。

晶碩近年持續添購設備擴充產能，月初就公告近一年來砸下近 5.38 億元向兆強科技添購設備，而根據晶碩規劃本季將再增加 1000 萬片，將月產能提升至 6000 萬片，相較去年底約 4000 萬片，今年以來產能就增加 5 成。

晶碩目前訂單能見度維持高檔，除了提升既有龜山廠產能外，2019 年也開始計畫新建大溪新廠，雖然台灣營建業招工不易，影響建廠進度，但晶碩預期，明年第 2 季大溪廠可望土建完工，將陸續進駐產線設備後投產，將視訂單需求動態調整，一期規劃月產能為 4600 萬片、二期則可再增 6000 萬片產能。

展望今年，晶碩表示，將持續發展漸進多焦老花、散光彩妝、矽水膠、抗藍光、抗紫外線等隱形眼鏡，同時在生產上導入彈性製造、開發模組化生產系統，提升生產效率、產品品質，並拓展海外線上銷售，提升品牌知名度，降低對單一地區市場依賴。