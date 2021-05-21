【Wen姐筆記】台股彈力16200分高下 人氣股變身海盜船大怒神

台股昨日的 520 行情，靠權王台積電最後一盤神來一筆拉抬 5 元，挺住 16000 點，以 16042.36 點作收，成交值放大至 4775 億元。今天是台灣升級三級防疫第 5 個交易日，2 周的觀察期即將過去一半，台股也同樣面臨續彈或回跌的十字路口! 人氣股部分，仍得留意變身海盜船或大怒神，心臟較弱與手腳慢的投資人，不宜搶玩! 台股的彈力強弱，將以 16200 點關卡分高下! 關鍵點位為 15945、16154、16251 點!

台股如延續反彈氣勢，16000 點城池不宜再來測試，兩端哨站 15978 與 16022 點，15945 為最後防線，失守需提防反彈行情結束。僅守住 16053 與 16100 點城池，兩端哨站為 16085 與 16123 點，彈力仍不足，最好站穩 16154 點站穩，多方才可免於再打 16000 點保衛戰!

但是多方能否繼續北上的關鍵，則是 16200 點至 16300 點間攻防，16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點，16251 點為重要戰略據點，16300 點兩端哨站為 16279 與 16311 點，收復 16355 點，才有機會重返 16500 點與季線。16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，16444 為闖關前最後加油站，16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。要穩穩收季線，最好連 16555 與 16600 點關卡都攻克，16600 點兩端哨站為 16588 與 16616 點。

對多方較不利的狀況，則是 15945 點棄守，恐回 15900 點與 15851 點，15900 兩端哨站為 15888 與 15919 點，如棄守 15851 點，空軍氣焰高漲，恐再度往 15800 點之下尋求支撐 15800 北方哨站為 15823，護城河為 15777 點，如棄守台股也將再度正式與 16000 告別，觀察台股是否打第 2 隻腳!

除了指數之外，台股盤面人氣股也熱鬧不已，除了鋼鐵、航運之外，電子 IC 設計與半導體、面板等，參與沖沖樂者眾，也導致股價走勢上沖下洗，震盪加劇，變身海盜船或大怒神，但波動愈大愈刺激，反而吸引更多當沖者參與! 不過還是提醒有意參與者，功夫沒練好，與心臟較弱以及手腳慢的，還是看戲保平安。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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