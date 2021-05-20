【倫元投顧】產業趨勢成長個股的買點浮現

◆盤勢分析

美股開低震盪、尾盤收高，費半指數甚至大漲近 2%，可惜美股的漲跌跟台股的關聯性降低，主要是電子股比重早已降至 5 成以下，傳產原物料成為市場焦點，再來就是台灣籠罩在疫情升溫的恐慌氛圍之下，大內高手 (大資金內資) 買力大幅縮手，使得台股轉由中實戶領軍，低價股成為人氣焦點。

從盤面來看，早盤台股開低震盪，其後在航運股貨櫃三雄帶動下走高，航運股穩定了，紡織、二線鋼鐵、二線塑化也同步轉強，只是後續買力未能跟進，上檔 10 均線反壓壓制短多氣勢，短線反彈暫告一段落；線型架構分析，目前台股在季線之下、半年線之上震盪整理 (15694~16537)，整理期間消化疫情的利空後，台股即可由“成長股” 帶頭、展開中多行情。

從大盤結構分析，目前傳產股仍是主導大盤反彈的主要指標，電子比重則跌破 4 成，形成個股表現節奏，雖然電子人氣不足，反而更有機會進行籌碼沉澱，尤其是上週三台股盤中大跌 1418 點，很多質優電子股於當時出現波段低點，可視為落底的第一支腳。

楊天迪 分析師

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