【富蘭克林】高科技長期看佳、價值潛力補漲 選美國註冊基金費率低

根據最新美銀美林全球經理人調查報告（註 1），科技股仍名列前三大擁擠交易標的，此外超過八成的受訪經理人預期未來一年通膨將持續攀升，受惠於景氣復甦循環與通膨題材的商品、金融及礦業類股也獲經理人青睞。富蘭克林投顧建議，現階段可採取雙題材策略，同步納入創新成長題材與價值補漲雙重配置，兼收分散風險及把握資金輪動機會。

創新成長與價值補漲雙題材 美國註冊基金再享費率低優勢

富蘭克林觀察過去數月的股市表現，美股呈現良性的類股輪動，有基本面當後盾的科技股價雖居高承壓，但仍可繼續持有，至於在 2020 年疫情爆發後首當其衝且和景氣連動性較高的金融、能源、工業等價值型股票，今年以來就上演補漲行情，拉近與成長股的差距，而隨著經濟活動復甦，研究機構 Factset 預期，金融、工業類股的獲利將自谷底翻身。

市場依然看多美股科技股今明兩年的獲利能力，定期定額高科技型基金不只能繼續分享該產業帶來中長期漲勢，也能適時分散股價逢高震盪的壓力，同時在股市表現較紛亂階段，價值投資策略也有利多找出價值被低估、具有補漲行情之標的。

獲今年理柏台灣基金獎「美國股票型」五年期及十年期雙重肯定的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）就是以創新題材為核心，中長期績效穩健，在台累積獲獎數共 24 座，為美股基金得獎常勝軍（註 2）。

富蘭克林在美股操盤經驗豐富，目前更有 11 檔美國註冊基金由富蘭克林投顧獨家總代理，該註冊地基金有六檔鎖定美股不同產業利基、五檔則進一步廣納全球股商機，不只成立時間相對悠久、基金規模較大，另有一大特點與投資人權益息息相關，即經理費用率低，其中投資以美股為主者，平均不到 0.5%，遠低於其他註冊地基金平均經理費率的 1.3 至 2.0%（註 3）。

11 檔美國註冊基金中相對年輕的富蘭克林潛力組合基金（本基金之配息來源可能為本金），成立也有 31 年之久（註 4），經理團隊秉持價值選股策略，深度發掘被市場低估的高品質企業，現階段配置正符合景氣循環股補漲的趨勢。

國民 e 帳戶定期不定額功能上線 波動時最佳投資選擇

富蘭克林表示，市場趨勢如何變化，長期投資與定期定額是兩大投資金律，若要進一步提高績效，可再彈性採取定期不定額策略，簡單來說，此功能讓投資人在市場價格下跌時加碼更多、市場上漲時減少扣款金額。

為服務及鼓勵投資人把握時間紅利，即日起「富蘭克林國民 e 帳戶」也加入定期不定額功能，不論是準備申購或既有投資人都能輕鬆切換定期定額或不定額功能。當選擇定期不定額時，每次扣款日就會以投資人設定之（基準）扣款金額，加／減基準漲跌幅對應之扣款金額後扣款進行投資。

以阿富（基準）扣款金額 5,000 元，設定不含息報酬率正負 5%、逢高減碼 100 元及逢低加碼 1000 元為例，扣款日時遇到報酬率觸及上漲 5%，則扣款金額為 4,900 元 ，相反若下跌 5%，則扣款金額自動調至 6000 元。

想要深入認識美國註冊基金（https://event.franklin.com.tw/US-Guides/index.html）與定期不定額（https://event.franklin.com.tw/regular-rsp/index.html）的優勢，即時起至 6/30 止，開通「國民 e 帳戶」即享有三筆定期定額 0 手續費及紅利 3000 點等多重優惠，e 起與富同行。

富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）短中長期績效佳

基金名稱 / 績效 % 一年 二年 三年 五年 十年 富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 58.45 77.43 115.21 245.11 441.01 同類型平均 （排名） 48.41 （7/64） 45.04 （4/64） 60.75 （6/64） 114.76 （2/62） 222.11 （2/54）

資料來源：理柏資訊，以美元 A 股為準。報酬率皆為原幣計價至 2021/4/30。基金過去績效不代表未來績效之保證。

註 1：彭博資訊，5 月份美銀美林經理人調查調查於 5/7~5/13 進行，針對管理 6250 億美元資產的 215 位基金經理人進行調查。

註 2：自 2000 年起至 2021/5/20 止，資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

註 3：彭博資訊最新時點資料 (最新更新時間: 2021/4/13)，指國內已核備基金中美國註冊基金中以美股為主之基金平均經理費率低於 0.5%，相較其他註冊地基金平均經理費率 1.3~2.0% 為低。美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報（經理費用依資產規模大小適用不同之年率，各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準，每日計算並按月支付經理公司，年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註）。更新至 2021/4/13。

註 4：富蘭克林潛力組合基金（本基金之配息來源可能為本金）成立日為 1990/4/2。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。