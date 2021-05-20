美上周初領失業金連3周低於50萬人 再探疫情新低

美國勞工部統計局周四 (20 日) 公布，上周初領失業金連續 3 周低於 50 萬，報 44 萬人，優於市場預期，繼續創疫情爆發以來最低紀錄。

報告顯示，截至 5 月 15 日當周，美國初領失業金報 44.4 萬人，略低於預期的 45 萬人，前值自 47.3 萬人上調至 47.8 萬人，上周初領失業金 4 周移動平均值也降至疫情來新低，報 50.8 萬人，前值自 53.4 萬人微幅上調至 53.5 萬人。

儘管隨著經濟復甦，裁員速度持續放緩，截至 5 月 8 日當周的續領失業金仍上升至 375.1 萬人，高於預期及修訂後前值的 364 萬人。

上圖為初領數走勢，下圖為續領數走勢 (圖：美國勞工部統計局)

透過疫情失業補助計畫申請救濟金的人數則有所減少。

截至 5 月 1 日當周，美國申請疫情失業援助計畫 (PUA) 人數較前一周減少 68 萬，至 661 萬人，申請疫情緊急失業補助計畫 (PEUC) 人數也減少 15 萬，至 514 萬人，使全美申請聯邦失業補助計畫的總人數較前一周減少 88.7 萬人，至 1587.5 萬人。

Jefferies 經濟學家 Thomas Simons 表示，失業金初領數下滑固然值得開心，這代表勞動力市場復甦取得強勁進展，但整體情況仍不夠好。

他說，企業確實減少裁員，但重返工作崗位的人數卻停滯不前，顯示許多人寧願繼續領取失業救濟金，也不願意回去上班。