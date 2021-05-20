中鴻盤價連12走揚 6月內銷冷熱軋每噸漲2800元

鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 今 (20) 日開出 6 月內銷及 6 月至 8 月外銷盤價，內銷熱、冷軋調漲每公噸上漲 2800 元，RRQ 及鍍鋅調漲 3200-3500 元；外銷方面，依產品及地區別，每公噸調漲 130-200 美元，實際報價視當地市場行情而定，連續 12 個月內外銷盤價走揚。

以各國市場來看，中鴻表示，美國政府維持財政擴張及貨幣寬鬆政策，帶動國內產業持續復甦，加上 232 條款關稅限制，造成美國鋼價一路飛漲，行情明顯高於歐洲及東亞水平。

歐洲方面，在新冠疫苗加速接種、限制措施放寬，及經濟刺激措施的共同作用下，私人消費、投資和出口三大引擎相繼點燃，可望帶動今明兩年歐盟經濟強勁反彈，鋼價推升基礎堅實。

至於中國供需基本面良好，五一連假後迎來一波原物料補漲潮，除刺激下游集中補貨、鋼價迅速攀升向國際靠攏，且破除亞洲鋼價推升疑慮。

雖然中國政府近期對大宗商品價格飛漲發表聲明，導致短期黑色系期現貨價格回檔，但中鴻認為，在炒作情緒降溫及釋放後，價格終將追上國際行情，加上中國「碳中和」目標下，預計鋼市供給偏緊格局不變，整體市場將進入良性推升週期。

中鴻表示，近期國際扁鋼胚報價續創新高，考量國內下游競爭力，適度接軌國際行情，因此本次內外銷盤價順勢調漲，並預留未來成長動能。