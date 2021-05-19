台化：營運仍有三挑戰 超前部署宅經濟與防疫商機

台化 (1326-TW) 致股東報告書出爐，台化表示，在有經驗的防疫措施加上疫苗陸續施打下，將刺激經濟動能恢復，中國全面擴大內需政策也有助開展商機，不過，營運仍面臨中美貿易衝突、石化新產能開出，及 RCEP 簽署等挑戰，將掌握疫情催化的宅經濟與防疫商機，超前部署。

台化指出，去年 1 月底新冠疫情爆發，快速蔓延全球，導致需求停滯，重擊全球經濟，石化產品價跌量縮及庫存跌價損失，導致公司去年第一季營運虧損，第二季經濟逐漸從谷底復甦，在抓住疫後宅經濟與報復性消費商機下，第三季營運脫離疫情影響，第四季更優於第三季。

展望今年，台化表示，疫情仍嚴峻，但有經驗的防疫措施加上疫苗陸續施打，將有助經濟動能恢復，對原油需求將逐漸穩定，油價持穩走高會支撐石化產品價格；而中國透過政策全面擴大內需，且疫情相較歐洲、美國及印度等地穩定，也加速石化產業營運增溫，有助公司開展商機。

不過，台化也說，營運依舊面臨中美貿易衝突、石化新產能不斷開出，及 RCEP 簽署等諸多挑戰，但疫情催化的宅經濟及防疫產品需求擴大，將持續掌握新生活常態商機超前部署，並強化產品差異化、高值化，運用 AI 大數據提升效率，並持續實踐循環經濟，以因應世界趨勢。

為永續經營，台化持續進行投資，去年完成寧波苯酚廠擴建，產能由年產 30 萬噸提高至 40 萬噸；塑膠部兩岸三廠的複合材料年產能擴充達 13.2 萬噸。

台化今年將推動寧波 ABS 廠擴產計畫，產能增加 25 萬噸，PTA 廠擴增年產 150 萬噸製程，及新建年產 20 萬噸的 PIA，建廠皆採用最先進生產技術。至於與台塑化 (6505-TW) 合資的美國路州石化廠，受疫情影響，目前建廠工程進度放緩，待疫情消退或施打疫苗廣泛有效後繼續推動。