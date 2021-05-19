〈貴金屬盤後〉美元走疲 憂心通膨 黃金連漲4日 登4個月高點

週二 (18 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日收高，係因美元走疲，以及對通貨膨脹和市場估值的擔憂，推升金價至 1 月以來最高收盤價。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「投資者知道通膨將持續發燙，也仍高於 Fed 的 2% 目標。高通膨數據將持續讓金價發光，未來幾天我們可能會看到金價突破 1900 美元關卡。」

「Fed 不太可能調整其貨幣政策以處理通膨，因為 Fed 持續認為通膨上升只是暫時現象，這預計有助於支撐黃金價格。」

然而，黃金價格週二有一段時間走低，係因美國公債殖利率上升至高於 1.66% 而構成壓力，最終收斂漲幅。

黃金週一收盤價創今年迄今首次突破 200 日 MA，分析師將此視為資產看漲勢頭的指標。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，黃金能否守住這次的突破將視債券殖利率而定，倘若債券殖利率加速上升，「那麼黃金可能難以再進一步上漲。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 40 美分或不到 0.1%，收每盎司 1868 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 1 月 7 日以來最高收盤價。

週一 6 月黃金上漲 1.6%，同樣收在 1 月初以來最高點。

7 月白銀期貨價格上漲 6 美分或 0.2%，收每盎司近 28.33 美元，續登 2 月以來最高收盤價，週一該期貨上漲 3.3%。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格上漲 0.3%，收每磅近 4.73 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 1.5%，收每盎司 1225.30 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上升近 0.3%，收每磅 2903.10 美元。

Metals Focus 週二報告估計，儘管去年白金處於過剩，但 2020 年過剩的 181000 盎司較 2019 年過剩的數據下降了近 80%。Metals Focus 預期，今年白金仍約莫過剩 18 萬盎司。

報告同時提到，鈀金連續第九年供應短缺，但最新短缺的 16.9 萬盎司只有 2012-2019 期間短缺程度的 1/4。Metals Focus 預期，今年鈀金缺口將突破 100 萬盎司，為 5 年來第一次，係因汽車催化劑需求恢復 16％，以及供應成長受抑制所推動。