【永豐期貨】台股強彈創史上最大漲點 重回萬六關卡

期貨走勢

台指期週二上漲 884 點至 16147 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.02 點，電子期逆價差縮至 - 2.21 點，金融期轉為正價差 0.59 點。現貨部分，三大法人買超 298.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 164 口至 - 2884 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 118 口至 - 15406 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3173 口至 - 1998 口。

週一聯準會副主席表示，4 月經濟數據顯示的通膨率上升可能是由暫時性因素驅動的，現在談論縮減購債規模還為時過早，但美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.16%，標普 500 下跌 0.25%，那斯達克下跌 0.38%，費半指數下跌 0.9%。台股今天開高走高，大盤強勁反彈，盤中疫情好消息表示台灣爭取的疫苗可望在下月起運抵，終場加權指數上漲 5.16%，收 16145.98 點，改寫台股史上最大漲點，站穩萬六關卡，收復半年線。權值股來看，台積電上漲 4.19%，收 572 元，聯電直奔漲停，收 48.3 元，另外鋼鐵、航運、面板、IC 設計類股也走高，其中國泰金強勢漲停，整體來看，過去幾日融資大減，造成籌碼凌亂而多殺多，但台股產業景氣及實體經濟未大幅變壞，此次恐慌性殺盤已測試底部支撐，另外今天宣布本土確診為 240 例，未較昨天的 333 例增加，有利大盤反彈，但波動目前仍大，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16500 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.29。VIX 指數下跌 6.38 至 32.29。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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